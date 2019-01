Slagsmål i Oslo sentrum

– Det skal være noen vektere som har havnet i slagsmål med flere personer, som skal ha kastet noen skilt etter hverandre. Noen skal også ha hatt jernstenger og en mulig machete, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til NTB ved 2.30-tiden.

Jøkling sier de foreløpig ikke vet hvor mange som var involvert eller hvem de var.

– Omtrent da vi fikk melding om dette, begynte de involverte å gå i forskjellige retninger. Vi har flere patruljer i området, men har ikke gjort noen interessant treff ennå, forklarer operasjonslederen.

To timer senere opplyser politiet på Twitter at bakgrunnen for slagsmålet skal ha vært uenighet mellom rundt 20 personer på et utested. Da vakter på stedet viste personene bort fra lokalet, oppsto det en konfrontasjon utenfor.

Politiet skal sjekke overvåkingskameraer, men ingen ønsker å anmelde noen i saken.

En ambulanse var i beredskap, men det er ikke meldt om personskader etter slagsmålet.