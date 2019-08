– Vi har notert at kommunen har utbetalt støtte på 2 millioner kroner til Fotografihuset. Til et hus som ikke er bygget og ikke er kommet i drift, som kun har én ansatt og ingen egenkapital, forteller Sverre Jervell, styreformann i Sukkerbitens venner.

– Vi mener de har gitt støtte til et luftslott.

Derfor søker foreningen nå om 30.000 kroner i støtte fra Kulturetaten. Pengene vil de bruke på å utvikle konseptet om Sukkerbiten som friområde.

Alle kan få støtte

Fotografihuset opplyser at de har mottatt driftstilskudd fra Oslo kommune i 2017, 2018 og 2019 på til sammen 2,3 millioner kroner. Samt at de har søkt om offentlig støtte på 4,4 millioner kroner for 2020, hvorav 3 millioner kommer fra staten. I Fotografihusets budsjett for 2020 på 10 millioner, er en million kroner satt av til «markedsføring, PR og strategisk kommunikasjon».

– Hvis de skal ha 4 millioner kroner, burde vi som frivillig motaksjon få hvert fall 30.000 kroner, sier Jervell.

Erling Johansen, daglig leder i Fotografihuset AS, reagerer på argumentasjonen til Sukkerbitens venner.

– Dette var en merkelig vinkling synes jeg, for jeg ser ingen sammenhenger her, hvorfor noen skal få støtte fordi andre får det, sier han.

– Alle som driver med kultur må søke Oslo kommune eller andre om finansiering av sine aktiviteter, eller finansiere dem på andre måter, basert på egne planer og budsjetter.

Uklare milliontall

Beløpet Sukkerbitens venner søker om er lavt sammenlignet med millionsummene Fotografihuset sjonglerer. Men dersom vennene får ønsket om å omregulerer tomten til en havpark oppfylt, kan prislappen bli langt høyere. I et brev fra Byrådsavdelingen for byutvikling til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), beregner de prisen på å omregulere Sukkerbiten. Oppsummert vurderer EBY at ervervskostnader vil ligge på mellom 120 til 170 millioner kroner. Kostnader til parkopparbeidelse vil ligge rundt 45 millioner kroner. Bortfall av arealet vil ifølge brevet medføre kompensasjonsplikt etter utbyggingsavtalen på 12,5 millioner kroner.

Sprenger budsjettet?

Prislappen på Fotografihuset er så langt uviss. I et intervju med Klassekampen kommenterer Georg Arnestad, kulturforsker ved Høgskulen på Vestlandet, at det ser ut til å være en regel at budsjetter til kulturinstitusjoner sprekker.

– For kulturhusene som er oppført i Norge mellom 2005 og 2017 er en budsjettoverskridelse på mellom 30 og 50 prosent regelen.