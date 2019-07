Skudd avfyrt under ran av gullsmed i Oslo sentrum

Saken oppdateres

Litt etter klokken 11.30 fikk politiet mange meldinger om at Thune Gullsmed i Stortingsgata ble ranet.

– Vitner har forklart at det ble avfyrt skudd inne på gullsmeden. To personer ble observert da de raste av gårde på en tohjuling. Disse personene er nå pågrepet, og det skjedde ved Akerselva ved Alexander Kiellands plass, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Ingen personer ble fysisk skadd under ranet. Thune har 16 butikker i Oslo og flere andre store byer. De omtaler selv filialen som ble ranet som sitt «eksklusive flaggskip».

Kastet spiker for å stanse politiet

Vitner på stedet opplyser til NTB at det kom to personer iført hjelmer inn i butikken. Ett skudd skal også ha blitt avfyrt utenfor, før de to ranerne stakk av på en scooter.

Ranerne kastet flere spikre – såkalte spanske ryttere – mens de kjørte fra Stortingsgata gjennom sentrum. De ble like etter pågrepet av politiet ved Akerselva. Politiet oppfordrer folk til å ta kontakt ved funn av disse spesielle spikerkonstruksjonene.

– Det virker som ranerne har hatt en plan. De ønsket åpenbart å stanse en pågripelse ved bruk av disse spikrene, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland til NTB utenfor gullsmeden.

Stanset scooter med tvang

Pågripelsen fant sted ved Grünerløkka like ved Foss Videregående skole og skjedde bare minutter etter det dramatiske ranet. Bilder tyder på at det kom til et sammenstøt mellom scooteren og en politibil.

– Politiet hadde godt med ressurser tilgjengelig i området, og klarte å fange opp flukten. Etter god og resolutt handling fra patruljen ble de to pågrepet. Selve pågripelsen skjedde ved at politiet tvang scooteren til å stanse, sier Jørundland.

Det ble funnet ett skytevåpen på gjerningspersonene. De to hadde også med seg to vesker, men innholdet i disse er foreløpig ikke kjent. Politiet har bekreftet at ranerne fikk med seg et utbytte, men har ennå ikke gått ut med hvor store verdier det er snakk om.

– Vi etterforsker nå på to åsteder – inne i butikken og der de mistenkte ranerne ble pågrepet – og vi avhører vitner, opplyser operasjonsleder Hekkelstrand. (NTB)