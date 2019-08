– Skremmende for de unge

–Så vidt jeg vet fikk politiet beskjed om at mange ungdommer var samlet, og at noen observerte en kniv. Men så langt har ingen kniv eller machete blitt beslaglagt. Det var bakgrunnen for at første patrulje kom, forteller Thomas Pedersen, seksjonssjef i Barne – og ungdomstjenesten i bydel Østensjø.

Mandag kveld rykket hele 17 politipatruljer, samt helikopter, ut til Bogerud i bydel Østensjø. Politiet trakk våpen da ungdommene ble oppfattet som aggressive.

Uvanlig hendelse

–Dette er en hendelse som er helt, helt uvanlig i vår bydel, fortsetter Pedersen.

–Det er ikke uvanlig at ungdommer samles på Bogerud, ettersom det er naturlig midtpunkt for unge som bor i denne delen av bydelen.

Masseslagsmålet har satt en støkk i lokale på Bogerud. Mange kjenner seg ikke igjen i media og politiets fremstilling av saken. Ifølge vitner til hendelsen, var det politiet som eskalerte konflikten. I flere Facebook-innlegg kommenteres det at politiet møtte ungdommene aggressivt og trakk våpen umiddelbart. Uten å invitere til dialog.

–Mange av ungdommene er og var sinte og frustrerte, fordi de opplevde det som veldig voldsomt, fortsetter Pedersen.

Han har vært i kontakt med ungdom involvert i hendelsen. De kjenner seg ikke igjen i politiets beskrivelser av det som skjedde.

–Ungdommen hadde en opplevelse av at politiet ikke var ute etter dialog. Samtidig bidro ikke ungdommene til å nedskalere konflikten. Begge parter må ta sin skyld, i den grad det skal fordeles, sier Pedersen.

Dagsavisen har vært i kontakt med politiet, som ikke ønsket å kommentere saken. De har tidligere overfor NRK understreket at de opplevde situasjonen med ungdommene som truende.

Dialog med politiet

Da Dagsavisen snakket med Pedersen torsdag formiddag, var han på vei fra et møte med politiet.

Han beskriver dialogen med politiet som god i etterkant av hendelsen.

–Nå jobber vi med å gjenskape tillit mellom politi og ungdommer. Senest rett før sommeren hadde vi fotballturnering mellom ungdommene og lokalt forebyggende politi. Det er en ålreit dialog. Noen unge er mer anstrengt til politiet, men jevnt over er det god kontakt med forebyggende politi.

Stigmatiserende og skremmende

–Jeg vil ikke si at alle de unge er verdens snilleste. Men det ser ut som politiet har fått meldinger her som tilsvarer at hendelsen var mye verre enn det faktisk var, sier Hanne Eldby (SV), leder av oppvekstkomiteen Østensjø.

– Hva kan være utfallet ved å fremstille en slik sak unyansert?

–Det oppleves som stigmatiserende og det oppleves som skremmende for de unge. Når man jobber med å bygge opp tillit, er slike hendelser med på å bryte ned den tilliten,

Siden mandag opplever Pedersen av lokalmiljøet har slått ring rundt ungdommene. Det synes han som positivt.

-Det er viktig for de unge at de får støtte, så ikke bare inntrykket fra media regjerer i lokalmiljøet, som egentlig er et veldig rolig område, hvor det skjer mye positivt.

-Dette er ungdommer som alle er innbyggere i vår bydel. Det er våre og politiets ungdommer. Nå må vi snu dette til noe bra, og ikke bidra til å eskalere bildet.

Jobber forebyggende

–Bogerud ligger i en bydel som har en del levekårsutfordringer. Det bor en høyere andel fattige der, og mange bor trangt, forteller Hanne Eldby.

Forebyggende arbeid blant unge er en viktig prioritering i bydelen. Fem fritidshus og oppsøkende utekontakttjeneste er blant tiltakene som jobber med ungdom i bydelen. Sju fulltidsansatte jobber i tjenesten med å opprettholde god kontakt med ungdommene.

–De er til stede på alle arenaer det er naturlig at unge oppholder seg på. De bidrar til tett voksenkontakt for de unge, hjelper dem med å skaffe deltids -og sommerjobber, med å opprettholde skolegang og hjelper dem med ulike deler av livene deres, sier Thomas Pedersen.

Tilbudene gjelder hovedsakelig for unge under 18. Men de tilbyr også tjenester til de over.

-Vi jobber med dem så de kan mestre, og føle at de får til noe i livet.

Samtidig ønsker Eldby at de skal få til et enda bedre ungdomstilbud i bydelen.

–Forebyggende arbeid er kjempeviktig. Men det betyr ikke at det er en garanti mot at noe skjer. Og når det skjer noe, beviser det at det trengs mer forebyggende arbeid. Dette er noe vi har prioritert høyt. Men vi ønsker samtidig å kunne forebygge enda mer.

