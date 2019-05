Når vi ser barnetoget passere, ser vi også alle fanene fra alle byens skoler vaie i vinden sammen med et hav av norske flagg. Fanene er en viktg del av Oslos kulturhistorie, og motivene på de forskjellige skolenes faner har endret karakter i form av forskjellige tidstypiske materialer og motiver opp gjennom årene. Nå kan du se nærmere på 186 av dem i den nye coffetable-boken «Osloskolens faner», utgitt av Oslos skolemuseum.

Kulturhistorie

Museet har som mandat å formidle osloskolens historie, og en slik bok var midt i blinken. For, like sikkert som at det alltid går et barnetog, så får de ansatte ved museet hvert år spørsmål om hvorfor skolene har valgt nettopp de motivene de har på fanene.

– Noen har hatt flere faner som er blitt utslitt og blitt fornyet. Der de eldre fanene er blitt bevart har vi tatt de med fordi de hører med til historien, sier leder for Oslos skolemuseum Bente Clausen, som nylig overrakte boka til dronning Sonja og ordfører Marianne Borgen.

Halvgamle, nye og veldig gamle faner finnes i den nye boka om Osloskolens faner.

Dronningen

– Det hele begynte med at Undervisningsbygg laget et prosjet i 2014 i anledning grunnlovsjubileet som blant annet inkluderte å vise et lite utvalg av oslos skolefaner. De spilte ballen videre til oss om ikke vi skulle lage en oversikt over alle skolefanene i Oslo. Vi syntes det var en kjempeide, sier Bente Clausen.

– I tillegg kom det via Rådhuset en henvendelse fra dronning Sonja om ikke det fantes en oversikt over disse fanene, som hun jo bokstavlig talt har utsikt til på 17.mai. Så vi gikk til Astrid Søgnen og lurte på om vi kunne få finansiering til å lage en praktbok, og det fikk vi, sier leder for Oslo skolemuseum Bente Clausen.

Oppdateres digitalt

De fikk med fotograf Eva Brænd som har fotografert og redigert boka som er utgitt på Smøyg forlag. Etter hvert som nye faner kommer til, vil samlingen bli oppdatert.

– Vi kommer ikke til å trykke opp nytt opplag av boka, men vi oppdaterer og føyer til på digitaltmuseum.no, sier Clausen.