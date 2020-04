– Vi har gitt bydelene beskjed om at de må sørge for en fysisk tilgjengelig skolehelsetjeneste for de elevene som nå kommer tilbake på skolen. Mange av bydelene er allerede godt i gang med å planlegge for dette, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Mandag vil 27.000 elever fra 1. til 4. trinn i Oslo komme tilbake til skolen sin. Det samme gjelder eldre elever som følger yrkesfaglig løp på VG2 og VG3. Ikke alle har har det like greit etter seks ukers skolefravær og hjemmeskole.

Les også: Skole, helsetjenester og måten vi bor på: Slik tror ekspertene at koronakrisen vil påvirke oss (+)

– Mange kan ha opplevd alvorlige krenkelser

I Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap får Dagsavisen opplyst at byråden nå har gitt samtlige bydeler beskjed om at helsesykepleiere som vanligvis jobber i skolehelsetjenesten, men som i det siste har vært opptatt med andre oppgaver – for eksempel smittesporing, nå skal tilbake på jobb så raskt som mulig.

I tillegg til at barn og unge har krav på skolehelsetjeneste, mener skolebyråd Thorkildsen det nå er ekstra viktig hva som møter barna etter at skolene har vært stengt siden fredag 13. mars:

– Mange elever kommer tilbake til skolen med mange spørsmål og tanker. Noen har følt på frykt, stress og bekymringer, flere har hatt det vanskelig og mange kan ha opplevd alvorlige krenkelser. Skolehelsetjenesten er viktig for å møte elevene på hva de har opplevd, sier Thorkildsen til Dagsavisen.

Les også: Hvem skal ta regningen for koronakrisen?: Økonomer foreslår ny koronaskatt (+)

Skal rapportere direkte

Hun forteller at bydelene skal rapportere direkte til byrådsavdelingen om hvordan arbeidet med å få på plass helsesykepleierne ute på skolene ligger an. Dette fordi skolebyråden vil være sikker på at tilbudet elevene møter når de kommer tilbake på skolen, er godt nok.

– Mange i vår by har hatt en tøff hverdag. Dette må skolene ta hensyn til, også fordi det er avgjørende for å få til god læring, påpeker Inga Marte Thorkildsen, som medgir at mye er annerledes i den nye skolehverdagen når skolene nå gjenåpnes.

Byråden berømmer skolene som har jobbet på spreng for å være godt forberedt på å møte elevene når de kommer tilbake til skolen.

– De ansatte har gjort en kjempejobb. Nå er det viktig at alle elevene blir ivaretatt og møtt på en god og trygg måte. De må få tilhørighet til gruppa si og bli en del av fellesskapet, understreker SV-byråden.

Hun forteller at det var med tungt hjerte at Oslo stengte både skoler og barnehager for flere uker siden.

Les også: Hva skjer med pensjonen min om jeg permitteres? Her er seks spørsmål og svar (+)

– Enormt viktig for barna

– Oslo var tidlig ute med å stenge ned barnehager og skoler. Det var en svært vanskelig beslutning å ta, men det var nødvendig den gangen, fastslår skolebyråden i Oslo.

Hun påpeker at man nå har mye mer kunnskap om viruset, og derfor er langt bedre rustet til å praktisere godt smittevern.

– Skoler og barnehager er enormt viktige for barna, derfor er jeg veldig glad for at de nå gradvis kan komme tilbake til en normal hverdag, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen.