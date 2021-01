Oslo og kommunene rundt hovedstaden ble fredag kveld enige om behovet for regiontiltak etter utbruddet i Nordre Follo. Regjeringen varsler avgjørelse fredag.

– Seinere i kveld kommer beskjed om hva rådene vil bli. Mange vil bli berørt, så husk å snakke med barna deres», oppfordrer skolebyråd Inga Marte Thorkildsen på Facebook fredag kveld. Det er ventet at det går mot rødt nivå eller full nedstengning av Oslos skoler og barnehager etter utbruddet med mutert virus i nabokommunen Nordre Follo.

Synd på ungdommen

Skolebyråden synes det er utrolig leit se at det nå er et utbrudd av den muterte virusvarianten.

– Og det like ved Oslos grenser. Det er intens møtevirksomhet nå. Vi må få kontroll! Derfor må vi belage oss på nye smitteverntiltak», varsler byråden for oppvekst og kunnskap.

– Jeg syns så synd på de ungdommene som har hatt rødt nivå på skolen helt siden november, mange av dem hadde nå håp om lettelser, skriver hun. De hadde fortjent en helt annen beskjed. Jeg lover at vi skal gjøre alt vi kan for at dette skal bli så kortvarig som mulig. Vi må derfor reagere raskt, skriver Thorkildsen.

