Oslo

Av Annika Bohnenblust

– I området sør for Oslo-grensa, der vi jobber, er det kontroll. Vi har to brannbiler som holder vakt og driver etterslukking, sa vaktkommandør i Oslo 110-sentral, Hans Kristian Steen, til NTB klokka 5.15.

Litt lenger nord, i Nittedal, begynte brannene å blusse opp i 20-tiden søndag kveld. Her så situasjonen ut til å være noe mer krevende, men også de meldte om kontroll tidlig mandag morgen.

– Vi hadde en massiv innsats i Nittedal. Oslo hadde jo branner på den samme strekningen samtidig, så vi fikk ikke så mye bistand, sier operatør Mads Østebøvik i Øst 110-sentral til NTB.

Banen stengt

På grunn av brannene opplyste Bane Nor søndag kveld at Gjøvikbanen var stengt, og at de ikke hadde oversikt over når den kunne åpnes igjen. Klokken 6 mandag morgen opplyste Bane Nor at det fortsatt var stengt mellom Oslo S og Hakadal.

Prognosen for åpningen av togstrekningen skal være klokken 14, ifølge Bane Nor, men dette er noe usikkert.

– Vi åpner ikke før brannvesenet sier det er trygt, og ettersom slukkearbeidet fortsatt pågår, er det vanskelig å si om strekningen kan åpnes klokken 14, sier medievakt Hilde Marie Braaten i Bane Nor til NTB.

Lokalbefolkningen bidro

Innbyggere i området har hjulpet til med å slukke brannene.

– I innledningsfasen stilte folk seg selv og bøttene sine til rådighet. Det var et viktig bidrag, sier Østebøvik.

En av dem som var på stedet, Christine Rehn Jensen, sa til NRK søndag kveld at rundt 50 personer hadde møtt opp, og at de lagde lenker med bøttene der brannbiler ikke nådde fram.

Innsatsleder Ivar Myrbø sa til Romerikes Blad at han var overveldet over innsatsen.

– Innsatsen til lokalbefolkningen har vært fenomenal. På ett sted koblet brannvesenet på slangen og overlot den til de sivile før de reiste videre til neste sted, fortalte han.

Forberedt

Det ble også brukt flere helikoptre som holdt på til klokken 0.45 natt til mandag.

– Sivilforsvaret er på plass og vil være der til klokka 8. Brannvesenet på stedet sier de har fått dempet det meste, men det er snakk om områder med mye varme, så de er redd at det vil blusse opp igjen når sola står opp.

Østebøvik forteller at de derfor har brukt natta på å forberede seg på at dette kan skje. De vil også sette i gang helikoptre igjen i morgentimene.

Grunnet planlagt arbeid i Lieråsen tunnel går det for tiden flere tog enn normalt på Gjøvikbanen, inkludert togene mellom Oslo og Bergen.

NSB setter opp busser til Drammen for Bergensbanen og buss og taxi for Gjøvikbanen forbi brannstedene, ifølge NRK. (NTB)