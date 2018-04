Skeptisk til friområde

Oslo

– Jeg stiller meg spørrende til om dette er rette løsningen. Når det gjelder et forslag om et konkret område, kan jeg ikke si verken ja eller nei før dette er skikkelig utredet. Det er mange hensyn som må tas, ikke minst i forhold til naboer. Vi må lytte til de som har greie på dette før vi går inn på en slik løsning, sier Stove Lorentzen til Dagsavisen.

Positivt

Han synes det er positivt at det tas initiativ til å finne en løsning på rusproblematikken i Oslo sentrum.

– Rusmisbrukerne er blitt flyttet rundt fra sted til sted, og det er ingen løsning at de finner et nytt sted i sentrum. Rusmisbrukerne vil alltid være her, og deter bra at det ses på nye løsninger, sier han.

Krfs bystyrerepresentant, og nestleder i helse og sosialkomiteen Erik Lunde er avventende til et slikt fristed.

– Det er bred enighet i bystyret om at vi skal gjøre det vi kan for å skape en mer verdig situasjon for rusavhengige, sier Erik Lunde til Dagsavisen.

Ingen løsning

– Det er ingen løsning å drive rusmisbrukerne rundt i byen. Men foreløpig vet jeg for lite om dette forslaget til å kunne ta stilling til det, sier Lunde.

– Det som er viktig for oss er at en rusløsning ikke skal gå på bekostning i arbeidet av å forebygge og hjelpe misbrukere ut av rus, sier han.