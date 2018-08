Skeid tapte i Trondheim

Oslo

Nardo–Skeid 1-0 (0-0). Lars Arne Togstad scoret kampens eneste mål da Skeid tapte 0-1 borte i 2. divisjon, avdeling 2 lørdag.

Samtidig vant Hødd 2-1 borte mot Vard. Dermed overtok Hødd tabelltoppen fra Skeid. Toer Skeid har to poeng opp til Hødd (31 poeng).

På papiret var det topp mot bunn, men mot et Nardo-lag som blant annet har slått Hødd på bortebane denne sesongen var det i utgangspunktet ingen lett oppgave som møtte Skeid-gutta i Trondheim, heter det på Skeids hjemmeside.

45 minutter

De første 45 minuttene var ifølge Skieds mann på plass, relativt innholdsløse og preget av lite finspill. Nardo hadde omgangerns største mulighet på et skudd utenfor.

2. omgang startet som den første sluttet med et defensivt, godt organisert Nardo.

Men etetr 65 minutter måtte Skeid-keeper Adrian Møller hente ballen ut av eget nett. Etter et innøvd trekk på et hjørnespark ender ballen opp hos Lars Arne Togstad som får avsluttet fra kort hold. 1-0 til Nardo.

Skeid kune utlignet, men kanmpen endte 1-0 og Skeid er nå på andre plass på tabellen.

Kampfakta

Nardo - Skeid 1-0 (0-0)

Nissekollen kunstgras

Mål: Lars Arne Togstad (65’)

Skeid: Adrian Møller - Tom Skogsrud, Kim Skogsrud, Ayoub Aleesami, Sulayman Bojang - Hassan Yusuf, Kevin Mankowitz, Mohammed Mahnin- Stian Pettersen, David Tavakoli, Mesut Can

Bytter:

Sander Flåte for Kevin Mankowitz

David Hickson for Hassan Yusuf

Mustafa Hassan for Stian Pettersen