Skeid nærmest seieren i regnskyllene

Oslo

Av Håvard Sollie

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Det var en batalje like hard som den regntunge kunstgressmatten denne søndagen. Skeid naturligvis helt klar over at de ikke hade noen baklengs ennå hjemme på Oslo øst, men i første halvdel av første omgang var det lite som minnet om dette.

Hødd med klart initiativ fra start, med flotte broderinger og skudd fra distanse. Spesielt nære kom Eirik Haugan etter 18 minutter med et rapt skudd direkte fra et innkast der Skeids Emil Fiskvik avverget med ett kattemykt sprang opp i det nærmeste krysset. Hødds gode start kulminerte med straffespark satt i det hjørnet der Lionel Messi feilet lørdag.

Men var det straffespark?

Straffebedømmelsen i seg selv var kontroversiell, uklart om taklingen var innenfor sekstenmeterfeltet. Men det var ingen videodommere som eventuelt kunne rettet opp i avgjørelsen. Omgangen ble langt mer jevnspilt etter scoringen, uten de store sjansene.

– Vi er ikke med de første 25 minuttene, sa Tom Nordlie etter kampslutt.

I andre omgang endrer kampbildet seg. Skeid presser på for en utligning, der innbytter Sander Flåte er uhyre nærme på et innlegg etter 65 minutter, men han sklir ballen utenfor fra fem meter. Hødd har etterhvert mindre å komme med, bruker tid på faste situasjoner og frustrasjonen sprer seg over et klissvått Nordre Åsen.

Utlignet på kontring

Kvarteret før slutt kommer Hødds Preben Sætre fri til venstre i feltet, men igjen er Fiskvik i Skeid-buret så til de grader med på notene.

Så skjedde det som er så typisk i dette spillet, Skeid kontrer inn 1-1 etter et strøkent innlegg fra Stian Kommandantvold Pettersen som Mesut Can bare trengte å sette bredsiden til fra ti meter. Ballen smeller i undersiden av tverrliggeren og inn.

– Vi dominerer banespillet i andre omgang og er nærmest seieren, mener Tom Nordlie.

Særlig nevnte Pettersen var nærme snaue 10 minutter før slutt med et skudd som sneiet stolpen.

Inn mot overtiden var kampen like åpen som himmelen, men ingen av lagene scorer flere denne dagen. Det betyr status quo på toppen av tabellen. Skeid ett poeng foran KFUM , Hødd og Kjelsås.

– Jeg skulle gjerne sett vi var fire poeng foran Hødd, sier Nordlie. – Men jeg regner med at både de og Kjelsås og KFUM avgir poeng innimellom.

Det kan bli en forrykende høstthriller omm opprykksplassen, Toerlaget skal ut i kvaliifsering.

Det var god stemning mellom de to trenerne, Tom Nordlie og Sindre Eid etter kampen. For begge lagene er jo fortsatt ubeseiret i seriespillet. Det gjenstår en runde før sommerferien i denne avdelingen.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 2 søndag:

Skeid - Hødd 1-1 (0-1)

Nordre Åsen kunstgress: 315 tilskuere.

Mål: 0-1 Bendik Rise (straffe 21), 1-1 Mesut Can (72).

Dommer: Martin Berg, Hunstad.

Gule kort: Hassan Yusuf, Skeid, Magnus Myklebust og Joachim Osvold, Hødd.

2. divisjon fotball menn avd. 2 søndag, 10. runde:

Fløy-Flekkerøy – Brattvåg 1-5, Skeid – Hødd 1-1, Arendal – Bryne 1-1, Nardo – Egersund 0-1.

Spilt lørdag: Vard Haugesund – KFUM Oslo 1-2, Kjelsås – Vidar 3-2, Stjørdals-Blink – Vålerenga 2.-lag 3-3.

Neste runde:

22.6: Egersund - Stjørdals-Blink.

23.6: Vidar - Nardo, Brattvåg - Kjelsås, Arendal - Skeid, Bryne - KFUM Oslo, Hødd - Fløy Flekkefjord.

25.6: Vålerenga2 - Vard Haugesund.