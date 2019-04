For nøyaktig to år siden presenterte daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) nyheten om at Nationaltheatret skulle rehabiliteres for 1,9 milliarder kroner.

– Tida for oppussing er overmoden, sa teatersjef Hanne Tømta til NTB den gang.

Sprekker i maleriene

Nå utarbeider Statsbygg et forprosjekt for rehabiliteringen av Nationaltheatret på oppdrag fra Kulturdepartementet.

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken er blant tiltakene som skal gi publikum og ansatte en helt ny teateropplevelse.

Moderne teaterscene

I lang tid har den utvendige fasaden vært sikret i frykt for at biter skal falle av bygget. Innvendig har både veggene og Skredsvigs store takmalerier tydelige sprekker.

Men, ifølge kommunikasjonsdirektør hos Statsbygg, Hege Njaa Aschim, blir det viktigste å pusse opp det publikum ikke ser, nemlig det tekniske sceneanlegget.

– Den største jobben blir å tilrettelegge for en moderne teaterscene, og samtidig pusse opp den utvendige fasaden, sier hun.

I en prekvalifisering søkte 15 grupper om å delta. Av disse er nå åtte valgt ut til å gi tilbud på prosjekteringen.

– Hvem har best kompetanse på å restaurere gamle takmalerier?

– Det må jo bli folk med kulturminnefaglig kompetanse, og de blir det opp til den aktøren som får jobben å finne.

– Hele oppussingen er en stor og sammensatt jobb, og den gruppen som får jobben må løse alle oppgavene med oppussingen, sier Hege Njaa Aschim.

Pris og kvalitet

I sitt endelige valg av prosjekteringsgruppe vil Statsbygg legge vekt på både kvaliteten og pris i tilbudene.

Gruppene har frist til å komme med tilbud 10. mai, og Statsbygg vil ta sitt endelige valg i løpet av juni.