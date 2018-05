Oslo

De lager maten selv. De har egne nattevakter. De vasker gulvet etter seg. De bør være enhver utleiers drøm.

Men når ungdomsorganisasjonen Changemaker vil leie seg inn på en skole i Oslo for å lage konferanse, opplever de å få nei fra de aller fleste skolene de spør.

Og hvis de får ja, må de betale opp til 18.000 kroner for en skole som ellers ville stått tom.

– Jeg synes det er trist, sier Tuva Krogh Widskjold.

Hun er leder i Changemaker, og forteller at det blir vanskeligere og vanskeligere å leie skoler av Oslo kommune.

Må gå til private

For to år siden skulle ungdommene arrangere to konferanser, og sendte forespørsler rundt til Oslo-skoler for å sjekke muligheten for å leie.

De fikk blankt nei fra 30 skoler. Andre steder i landet har de opplevd å få leie gratis.

Resultatet: Ungdommene må leie seg inn hos private i stedet. Noe de stort sett ikke har råd til.

– På kommersielle steder kan vi ikke lage maten selv, som regel. Dermed koster det minst 30.000 kroner.

Og det er de aller billigste alternativene, som ikke alltid er tilgjengelige. Hotell er ikke et alternativ. Det er alt for dyrt.

Vil endre regelverket

Venstres Hallstein Bjercke har vært i kontakt med Changemaker og LNU (Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner), og har nå lagt inn et forslag om forskriftsendring for å få orden i kaoset.

– Det er bare tull at skolene står tomme halve døgnet når de kan brukes til aktivitet, sier Bjercke.

Han mener det er både komplisert og for dyrt å leie Oslo kommunes lokaler.

– Prisen skal være selvkost, men forskriften sier ikke noe om hvordan man regner selvkost, sier han.

Bjercke foreslår dermed at det ryddes opp i hvordan prisene regnes ut. Dessuten foreslår han at nasjonale organisasjoner får samme mulighet til å leie som lokale.

– Intensjonen er å gjøre det billigere og enklere, sier han.

– Hvorfor har det blitt som det har blitt, tror du?

– Jeg tror ikke det er politisk motvilje, men at etatene ser på dette som ekstraarbeid. Det er ikke en prioritert oppgave for dem, og det mener jeg definitivt det bør være, sier han.

– Dette er veldig billige tiltak, det koster oss nesten ingenting. Så når etatene ikke følger opp, så må vi stramme skruen et hakk, sier han.

Pilotprosjekt

– Jeg synes selvfølgelig ikke dette er noe ålreit. Jeg har ligget rundt på madrasser selv, og det er en viktig del av det å kunne delta i samfunnet, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Hun har, som alle andre med bakgrunn fra politiske ungdomsorganisasjoner, en lang og stolt historie sovende på innleide skoler. Thorkildsen sier hun er klar over at det er utfordringer knytta til leie av skoler.

For å løse problemet har de satt i gang et pilotprosjekt, som heter «Skoler til lån og leie». Piloten begynte i januar, og skal gå til høsten 2019. Gjennom det skal både skoler og leietakere få en enklere hverdag.

– Det skal gjøre det lettere å organisere og lettere å søke opp og booke lokaler, sier hun.

– Ambisjonen vår er i hvert fall at det skal være lett, sier hun.

Men hun forteller også at det er en del behov som ikke nødvendigvis sammenfaller her.

– Skolene skal jo først og fremst brukes av elevene, tross alt.

Forskrift ikke problemet

– Det er ikke sikkert at problemet er forskriften. Når du ber noen åpne døra hundre ganger og det ikke skjer, så må du prøve å finne ut hvorfor det ikke skjer.

Det sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen. Hun reagerer på kritikken fra Hallstein Bjercke, som var byråd for kultur og næring før de rødgrønne kom til makta i 2015.

– Dette kunne Hallstein Bjercke gjort noe med i de fire åra han satt med ansvaret, sier hun.

Byråd Hansen mener det er først nå det endelig skjer noe. I pilotprosjektet Skoler til lån og leie er det fem skoler som gjøres enklere tilgjengelig for utleie. I forkant har det vært en grundig gjennomgang av hva som virker og hva som ikke virker i dag. De har også satt i gang et arbeid for å kartlegge alle rom i alle skoler, for å finne ut hva som kan leies ut, og hva som ikke kan leies ut.

– Det er en del ting som har vært vanskelige for skolene også. Det har vært lite samarbeid, dårlig kommunikasjon. Noen skoler er flinkere, noen er dårligere, sier hun.

Byråden har satt av 11,2 millioner kroner for å kompensere skolene som leier ut gratis.

PS! Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap opplyser at frivillige ungdomsorganisasjoner har rett til å låne skoler gratis. Dersom noen skoler ved en feil likevel tar en annen pris er det klagerett, men Utdanningsetaten skal ha fått svært få klager. Likevel varsler de nå stikkprøvekontroller for å sikre at vedtatte satser følges.

