Skal gi julegaver til sykehusbarn: – Vi trenger ikke løsskjegg

–Vi er jo en gjeng med skjeggete menn, da. Så å kle seg ut som nisser er jo en perfekt greie. Vi trenger ikke løsskjegg, sier Ove Lunde Midtgård, som er visepresident i Skjeggmenn Norge, og nå bruker mesteparten av tiden sin på å organisere en omfattende utdeling av leker til sykehus som Akershus Universitetssykehus, Kalnes, Tønsberg og Drammen.

Julestemning? Her er julefilmene

Senere skal Skjeggmennene også til St.Olavs hospital i Trondheim sykehus, Bodø sykehus Hammerfest sykehus, Lillehammer sykehus, Kristiansand sykehus, Ålesund sykehus og Stavanger universitetssykehus.

Med lift

Sammen med Skjeggmenn-president Morten Bråthen og sosial leder i Østfold, Jørgen Johansen (bildet), skal Midtgård reise rundt til så mange av sykehusene de klarer, mens andre lokale sosiale ledere bistår der det er behov.

De kommer ikke inn på sykehusene på grunn av koronarestriksjoner, men vil lage show utenfor viduene på Kalnes, Tønsberg og Drammen sykehus. Utenfor Ahus vil de bruke lift for å komme opp til barneavdelingen.

Samlet inn 122.000

Det er ikke første året Skjeggmenn samler inn penger. Tidligere har de samlet inn til tiltak som mobbing i skolen. Men i år ville de samle inn penger som de får se konkrete resultater av. Derfor tok de kontakt med Extra Leker og fikk en avtale om at de også sponser en god del flere leker enn det Skjeggmenn har samlet inn til. Med donasjoner i størrelsesorden 122.000 kroner og spons til en verdi på mellom 40- og 50.000 kroner, så blir det ganske mye, forteller Midtgård.

Da halve Oslo døde: Midt i Oslo ligger en mørk hemmelighet (+)

Dette er noen av lekene som er samlet inn. Foto: Privat

–Det er innsamlingsrekord i år. Og det er bra. For det vi har skjønt er at sykehusene er helt avhengig av donasjoner for å kunne tilby barna leker. Jeg kjenner en som har et barn på sykehus, som trenger såpebobler som distraksjon når blodprøver skal tas. At ikke sykehuset har sånt til rådighet, synes jeg er en skam. Derfor vil vi gjerne inspirere andre til å donere til sykehusene, så barna får noe ekstra, sier Midtgård.

Fellesskap

Han forteller at Skjeggmenn-fellesskapet har hatt en voldsom vekst siden etableringen for fem år siden. Fra å være en liten gruppe, har de vokst til over 12.000 medlemmer i hele landet, og også utenfor Norges grenser. Et av de mer ivrige medlemmene er fra Australia.

OUS-direktøren: Tar et oppgjør med motstanderne (+)

–Det eneste kriteriet for å være med, er at du må ha skjegg. Og i gruppa vår på Facebook er det ikke lov til å poste noe politisk, religiøst, noe som kan føre til hets eller mobbing, eller selvsagt noe som er forbudt etter norsk lov. Det forholder folk seg til. Skal de poste noe, så må de gjøre det skjeggrelatert, sier han.

Skjeggmenn har med tiden utviklet seg til å bli en slags møteplass og hjelpesentral for menn, forteller Midtgård.

Møteplass

–Vi har flere treff i løpet av året. Og for å si det sånn: Det jeg hører hver gang er at Skjeggmenn har reddet liv. Mange menn sitter alene, er kanskje deprimerte og isolerer seg. Da er det godt å se at det finnes andre mennesker der ute i samme situasjon, sier Midtgård.

Han forteller at han selv har kjent på dette.

–Jeg var godt nede i en god gammeldags depresjon etter å ha vært langtidssykmeldt på grunn av kronisk sykdom. Jeg satt i et halvt år og leste på Skjeggmenn-siden på innlegg og kommentarer, før jeg skrev mitt første innlegg selv, forteller Midtgård.

Nå bruker han all tiden sin på Skjeggmenn. Det er telefoner og organisering nærmest døgnet rundt nå før sykehusleveringene. Midtgård kaller Skjeggmenn-arbeidet for en «jobby».

–Intensjonen var å lage en møteplass for menn. Men det har vokst seg til noe mye mer. Det er kanskje et tegn på at det er behov for et slikt fellesskap for menn, der man ser at andre menn tør å prate. At den eneste inngangsbilletten er skjegg, og det trenger ikke å være langt, betyr at alle kan komme som de er. Det har ikke noe å si hvor mye penger du tjener eller hvem du er. Samholdet er sterkt, sier Midtgård.