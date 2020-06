– Vi trenger mer kunnskap om hvordan opplæringen har blitt gjennomført mens skolene var stengt, og hvilken betydning det har hatt for elevenes læring og trivsel. Vi ønsker også mer kunnskap om hvordan dette har påvirket de sårbare barna og elevene. I tillegg er det viktig å vite hvordan det har vært for skolene og barnehagene å åpne igjen, og følge smittevernveilederne, sier Guri Melby i en pressemelding mandag morgen.

Fire prosjekter

Dagsavisen har flere ganger skrevet om de negative konsekvensene korona-stengte skoler har hatt for skoleelever. Nå vil begge statsrådene for utdanning få et bredt bilde av effekten. Det er totalt fire forskningsprosjekter som NIFU skal gjennomføre. Tre av dem skal være klare i desember og det siste i februar.

Dette skal forskerne finne svar på:

Barnehage Hvordan koronapandemien har blitt håndtert av barnehagemyndighetene, eiere og i den enkelte barnehage Barnas opplevelse av stengingen, deltakelse i beredskapsbarnehager og gjenåpningen. Samt hvordan barnehagetilbudet til barn av foreldre i samfunnskritiske yrker har fungert Gjenåpning av barnehagene; herunder bemanning, åpningstid organisering og ivaretakelse av barn

Innføring av smitteveiledere og hvordan barnehager har forholdt seg til denne

Samarbeide med foreldre Grunnskole Hvordan skolene har organisert og tilrettelagt opplæringen og hvordan dette varierer mellom kommuner, skoler og trinn

Hvordan elever, lærere, skoleledere og foreldre har opplevd situasjonen mens skolene var stengt og hvilken betydning situasjonen har hatt for elevenes læring og trivsel

Hvordan tilbudet har vært for de elevene som har vært på skolen i denne perioden

Hvordan skoler og elever opplevd gjenåpning av skoler

Hvilken praksis, for eksempel knyttet til mer bruk av digitale verktøy, elever, lærere og andre mener at det vil være viktig å ta med videre etter koronakrisen Videregående opplæring Tilgang på digitale ressurser og skolens mulighet til å tilrettelegge undervisning av høy kvalitet

Utfordringer for programfag i yrkesfaglige utdanningsprogram som krever ulike råvarer, spesialtilpasset utstyr og verksted eller praktiske læringsrom

Lærlinger i bedrift​ og gjennomføring av fag-/svenneprøver og tilgang til læreplasser

Kontakten mellom lærere og elever og utfordringer rundt struktur i skolehverdagen og psykiske konsekvenser av skolearbeid hjemme

Konsekvenser av avlyste eksamener og lærere og elevers opplevelse av grunnlaget for vurdering

Konsekvenser for frafall eller bortvalg Universiteter og høyskoler Hvordan koronapandemien har, og vil få, konsekvenser for studentenes læringsutbytte og fremdrift i studiene. Hvordan de har endret aktiviteter, atferd og tidsbruk Hvordan det vitenskapelige personalets forsknings- og undervisningsarbeid er påvirket i positiv eller negativ retning

Se på hva som har blitt gjort av utdanningsinstitusjoner og av vitenskapelig personale og studenter selv for å erstatte ordinær undervisning og initiere nytt, eller opprettholde eksisterende, forskningssamarbeid

I den grad det er mulig, se på fagforskjeller. Hvordan krisen har påvirket ulike forsknings- og utdanningstradisjoner, som har varierende behov for lokaler, utstyr og laboratorier Lærerleder: Mener ikke alle var godt nok forberedt Hente ut noe positivt

– Selv om vi er i en vanskelig situasjon, er det viktig at vi ser om vi kan hente noe positivt ut av den. Allerede nå setter vi i gang med å samle inn og systematisere erfaringer. Vi trenger mer kunnskap om tilbudene til barn og unge under perioden med stengte skoler og barnehager, og nå under gjenåpningen, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.