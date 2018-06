Skal bygge ny friidrettshall på Mortensrud. Det er bare ett problem.

Oslo

På Mortensrud er det store planer for et større idrettsanlegg med fotballbaner, cricketbane, landhockeybane, klubbhus og friidrettshall.

Stort behov

Den gode nyheten er at det planlegges friidrettshall på Mortensrud. Den dårlige nyheten er det planlegges en hall på 95 x 60 meter. Langt mindre enn hva som er ønsket av friidretten.

– Det håper vi å unngå. I dag finnes det 10 friidrettshaller i Norge. Bygges den med målene 95 x 60 meter, i stedet for de ønskede 120 x 60 meter, blir det Norges minste friidrettshall. I et område hvor behovet er størst, sier daglig leder i Oslo og Akershus Friidrettskretser, Stian Andersen til Dagsavisen.

– Vi ønsker en hall hvor vi har plass til alle øvelser. Det er viktig at vi har det riktige arealet, at den ikke blir for liten. For oss betyr det lite hvor den hvor den ligger. Det har vært argumentert at den bør ligge i nærheten av resten av idrettsparken, men vi føler at den er nær nok likevel. Skal vi bygge en hall hvor alle får plass, vil dette være en utmerket plassering, sier visepresident i Norges Friidrettsforbund Anne Farseth til Dagsavisen.

Uansett, noen prangende friidrettshall blir det ikke snakk om.

– Det vil være mulig å arrangere norske mesterskap i en slik hall, men ikke VM og EM. Det er ikke det som er viktig for Oslofriidretten. Det viktigste er at treningsflatene er store nok til at folk kan utføre sin daglige treninger, uansett hvilken øvelse man konkurrerer i. Slik vi ser det vil en hall på 120x60m være minimum for å imøtekomme dagens behov, både når det gjelder den daglige treningen og nasjonale stevner. Friidretten ser veldig gjerne at vi får mer areal enn 120x60m også, sier Anne Farseth.

På tomten, som omtales som felt 14, ligger mellom E6 og forbrenningsanlegget på Klemetsrud, og eies i dag av Oslo kommune.

I dag er det kun noen konteinere, som leies ut som minilager på tomten. Feltet er i dag regulert som næringsareal, men Oslo kommune som eier har ikke konkrete planer for området, noe som kan gjøre det «enklere» å omregulere området til idrettsareal.

– Oslofriidretten har et skrikende behov for en egen friidrettshall. Behovet er både lokalt, byomfattende og regionalt. Ekeberghallen har helt siden 1972 vært Oslos eneste «friidrettshall», men har de siste årene blitt offer for nedskalering av friidrettsfasilitetene. Per dags dato er det bare i Ekeberghallen, Idrettshøyskolen og Bislett Stadion hvor friidrettsfolket kan trene inne. Friidretten får ikke innpass i flerbrukshaller, sier Stian Andersen.

Om det bygges en friidrettshall med det minste målet, føyer det seg pent inn ved siden av nye Jordal Amfi, som får mindre tilskuerkapasitet enn ønsket, og som bygges med NHL-mål på banestørrelesen. Noe som gjør at det ikke kan arrangeres mesterskapskamper på den nye arenaen.

– Jeg håper det ikke skjer her. Jeg håper at bystyret tar til fornuften, og at vi får det fotavtrykket idretten trenger, som er på 120 x 60 meter eller mer, sier sier bystyrerepresentant og nestleder i byutviklingskomiteen, Camilla Wilhelmsen (Frp) til Dagsavisen.

Forslag

Oslo Frp fremmer nå et forslag om å bruke legge friidrettshallen til denne tomten ovenfor bystyret.

– Mortensrudplanene er en kompleks plan hvor mange idretter skal plasseres. De vi i komiteen fikk vite da vi var på befaring her, var at det muligens ikke var plass til den store hallen innen på selve idrettsområdet. Det fikk oss til se på andre områder, og falt ned på felt 14, som også idretten anbefaler, for å sikre oss at hallen blir på den størrelse som anbefales, sier Frp-representanten.

– Dette er en tomt jeg håper bystyret går med på, sier hun.

– Forslaget skal først behandles i byutviklingskomiteen 6. juni, og jeg håper det kan komme opp for bystyret i løpet av juni. Hvis Mortensrudplanen blir vedtatt slik den er nå, kan vi risikere at det ikke blir friidrettshall i det hele tatt, på grunn av at det ikke er plass, sier hun.

Går alt etter planen kan det første startskuddet gå i 2020/21.



Fakta: Friidrettshaller



I dag er det ti fri­iidrettshaller i Norge.

2005: Fleridrettshallen på Stange med alle friidrettsfasiliteter.

2010: Ranheimhallen.

2011: Sandneshallen og Steinkjerhallen. (Den første i Skandinavia med seks baner).

2012: Leikvanghallen (Bergen) og Deep Ocean Arena (Haugesund med treunderlag i banen).

2013: Bærumshallen (seks baner).

2014: Ulsteinhallen (Ulsteinvik) (seks baner).

2015: Neshallen

(treunderlag i banen).

2017: Sparebanken

Sør Amfi Grimstad

(treunderlag.

2021: Mortensrud?

I 2005 valgte Norges Friidrettsforbund å definere hva forbundet mente med en friidrettshall:

Det var fire viktige rammevilkår for å kunne kalles en friidrettshall::

Det måtte være minst fire baner og 200 meter med doserte, permanente svinger.

Alt tungt, fast utstyr som stav- og høyde-utstyr måtte stå permanent ute.

Det måtte være ni meter over stav og permanente kasttreningsmuligheter.

Hallene måtte kunne romme 1000 tilskuere for å huse norske mesterskap med alle disipliner.

Friidrett er en helårs­idrett. Hallene skaper stor aktivitet i innendørssesongen. Flere steder har måttet sette inntaksstopp i rekrutteringen.

Friidrettshallene blir mye brukt til basistrening av mange idretter.

Tekniske øvelser kan trenes hele året. Spesielt hekk, sprint, høyde, stav og lengde kan utøves under fullverdige forhold hele året.

Mangelen på innendørsfasiliteter gjør at Oslos utøvere må dra til Bærum Idrettspark eller Nes Arena for å trene.

Kilde: friidrett.no