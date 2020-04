– Mitt inntrykk er at de aller fleste gjør det de kan for å følge smittevernreglene. Samtidig har vi gjennomført observasjoner i helgen, som viser at mange steder er det for lite avstand mellom folk. Vi understreker at alle må holde to meters avstand til andre mennesker, ikke være i større grupper enn fem og gjøre det man kan for å unngå folkemengder.

Det sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagsavisen.

Mener norske fengsler er smittebomber: – Ukontrollerte utbrudd vil være katastrofalt (+)

Et av tiltakene Oslo kommune vil bruke er å følge med på hvor i byen folk er i påsken. Folk som oppholder seg på steder med for mange personer, kan få beskjed via SMS om å fjerne seg.

– Vi kommer til å ha verktøy hvor det er mulig å monitorere, se når det er mange ute, og så er vi også nødt til å sette ut vakter som kan påse at folk følger de reglene som er satt, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NRK.

Kommunen kan også overvåke mobiltettheten i et område til enhver tid og sende ut SMS hvis det er nødvendig.

Bypåska

Det har vært mye støy rundt hvordan Oslo-folk forholder seg til smittevernreglene, og flere har reagert på store ansamlinger med folk i bybildet den siste tida.

– Oslo har nesten 700.000 innbyggere, og vi bor tett. Derfor er smitterisikoen høyere i Oslo enn mange andre steder, og konsekvensene av ikke å følge smittevernreglene kan bli større, sier Johansen.

Les også: Etter en uke med hjemmekontor, ringte Katrine venninna si og ba pent om å få låne hunden (+)

Han har tidligere varslet at det kan bli aktuelt å koble på Sivilforsvaret for å passe på at folk følger reglene om avstand når de er ute i byen eller i marka.

– Per nå ser det ut til at vi kan løse dette ved hjelp av kommunens egne ansatte, og frivillige fra blant annet Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Vi har også kontakt med Sivilforsvaret, som er klare til å bistå ved akutte situasjoner som truer liv og helse, sier Johansen.

Les også: Faktisk: Ga folk virkelig faen i å holde avstand til hverandre?

Gi informasjon

De frivillige vil brukes til veiledning og informasjon til folk som oppholder seg på de populære utfartsstedene, forteller Johansen.

– Vi appellerer til at folk går tur på hjemmefra, og håper at færrest mulig drar til de mest brukte utfartsområdene, som for eksempel Sognsvann eller Frognerseteren. Men til de som gjør det er det viktig med informasjon om smittevernregler, sier han.

Etter at Dagbladet skrev om mengden mennesker på Grünerløkka lørdag, har diskusjonen gått om hvor mange folk som faktisk var der, og om folk tok nok hensyn til reglene. Johansen understreker at smittevernreglene må overholdes, også i tettbodde strøk.

BU-leder: Viktig å kunne gå i nærområdet

Vurderer tiltak

– Vi vurderer fortløpende nye tiltak, særlig knyttet til avstandskravene. Samtidig må vi forvente at det tidvis er mange mennesker utendørs i de delene av byen hvor folk bor veldig tett. Det bor tross alt over 60 000 mennesker bare i bydel Grünerløkka. Uansett om det er mange mennesker i samme område gjelder avstandsreglene og reglene om at man ikke kan være enn fem mennesker sammen i en gruppe. Det er veldig viktig at folk fortsetter å etterleve smittevernreglene, sier han til Dagsavisen.