Av Per Flakstad/Fagbladet

Fra 1. februar har Vanessa Høgvard en tariffavtale som sikrer barne- og ungdomsarbeideren samme lønn som ansatte i Oslo kommune. I tillegg har hun fått en pensjonsavtale etter hybrid-modellen som de har i barnehagekjeden FUS. Den er langt bedre enn den ordningen barnehagen hadde tidligere.

Konkurransedyktige betingelser

Fiskevollen Musikkbarnehage i Oslo er en foreldreeid privatbarnehage med plass til 26 barn. Nå har de åtte ansatte fått tariffavtale med både Fagforbundet og Utdanningsforbundet. Det kan de takke styrer Magnus Thorud for.

Han har selv mange år bak seg som organisert i Utdanningsforbundet, og da han ble ansatt som styrer i 2014, begynte han å jobbe for at de ansatte skulle ha konkurransedyktige betingelser.

– Alle kjenner kjørereglene

– Jeg oppdaget at de ansatte hadde lavere lønn enn i de kommunale barnehagene, og ikke minst hadde de en mye dårligere pensjonsavtale. Jeg mener dette er viktig når vi skal rekruttere dyktige ansatte og gi barna et godt tilbud. Derfor tok jeg det opp med styret, sier han til Fagbladet.

Thorud opplevde at han ble hørt, spesielt siden barnehagen var i ferd med å søke etter en pedagogisk leder, og da ble det viktig å tilby konkurransedyktige betingelser.

– Vi har et godt og ansvarlig styre, og jeg er veldig fornøyd med hvordan vi sammen har klart å få ryddige og gode arbeidsbetingelser for de ansatte. Dette gjør også jobben min som styrer enklere siden alle vet hvilke kjøreregler som gjelder, sier han.

– Pensjon er viktig

En tariffavtale gir de ansatte rettigheter, men også plikter. Det synes Fagforbundet-medlem Vanessa Høgvard er bra.

– Nå har alle de ansatte samme regler å forholde seg til. Det er forutsigbart, og jeg opplever det som at hele driften av barnehagen er profesjonalisert, sier hun.

Gjennom arbeidet med å få en tariffavtale på plass har hun også blitt mer bevisst på hva rettigheter og plikter betyr for et ryddig arbeidsliv. Ikke minst har 23-åringen forstått hva det betyr å ha en god pensjonsordningen.

– Det er jo sånt som få i min alder tenker på. Men det er jo kjempeviktig, sier hun.

Viktig for kvaliteten

– Vi er veldig opptatt av å gi barna her et høykvalitetstilbud. Etter mitt syn er organisering og konkurransedyktige betingelser for å få tak i de best kvalifiserte ansatte et viktig ledd i dette arbeidet, sier Magnus Thorud.