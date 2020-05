Silje Marie holder fiskekurs for jenter i Oslomarka: – Det har alltid vært en gubbegreie

Tross vekslende vær har våren endelig begynt å komme. For mange er våren kanskje synonymt med utepils og steiking i sola. For andre er det vakende ørret og isfrie vann som frister mest av alt.

Silje Marie Gran-Olsen (28) kan sies å være en av de sistnevnte. Siden hun var liten har hun fisket, og siden 2014 har hun vært en aktiv artsfisker. Sammen med Oslo Fiskeadministrasjon (OFA), har hun vært med å starte opp Fiskejenter i Marka. En gruppe med mål om å drive kurs, opplæring og turvirksomhet for jenter og damer som har lyst til å fiske og være i marka.

– Det startet med at jeg ble kontaktet av OFA om jeg ville være med på noe sånt, jeg tenkte «Hvorfor ikke?», sier Gran-Olsen om hvordan prosjektet ble satt i gang.

– OFA har alltid solgt mange fiskekort, men det de har sett er at den største andelen som kjøper fiskekort er menn.

Siden i fjor vinter har Olsen og ti andre jenter drevet med prosjektet, som på kort tid fikk over 200 medlemmer.

– I vinter har vi drevet med isfiske. Vi har hatt en overnattingstur med isfiske på Øyungen og isfiskekurs på Bogstadvannet. I vinter har det vært vanskelig å holde kors fordi isen har vært så dårlig, men vi fylte hele Bogstadvannet på en søndag, sier Gran-Olsen.

– En gubbegreie

Fisking har kanskje tradisjonelt vært dominert av gutter og menn, Gran-Olsen tror forklaringen kan ligge i en litt «gubbete» kultur.

– Det har alltid vært en gubbegreie. Det er som regel mannfolk som fisker, og det er ikke alltid like lett å være jente og spørre om hjelp til å begynne å fiske. Jeg driver jo med meitefiske og artfiske, så jeg har hengt med supernerdene. Jeg synes det var vanskelig å lære, det tok lang tid før jeg fant ut av det, sier Gran-Olsen og utdyper:

– Jeg har en teori om at menn og kvinner kanskje lærer ting på forskjellige måter. Det er ikke alle som liker å få ting brutalt fortalt à la «sånn her gjør du det», sier Gran-Olsen. Mangfold av utstyr og tvil om hva man skal kjøpe spiller også inn, tror hun.

– Kjøper man en havstang med tjukk sene og snelle og kaster en seks grams sluk så kommer man bare fem meter ut. Da gir man opp, for det er ikke moro. jeg har vært i den fella selv. Når det er jenter som holder kurs kan det hjelpe, terskelen blir lavere, sier Gran-Olsen, som understreker at alle får lov til å være med på kursene, både barn og menn.

God respons

Ifølge Gran-Olsen har responsen vært stor, særlig nå som våren har kommet. Gruppa holdt kurs lørdag denne helgen.

– Jeg la ut arrangementet onsdag kveld, forteller Gran-Olsen som la ved et bilde av en kamerat som hadde fått en ørret på over én kilo:

Fredrik Bodin (t.h) første fisk på 10 år. Den veide 1250 gram. Foto: Privat

– Da eksploderte det med forespørsler om kurs i fisking, sier Gran-Olsen og presiserer at de holdt seg til 20 påmeldte på grunn av smittevernhensyn. Fiskejentene i Marka har kjøpt inn stenger og har avtaler med leverandører som gjør at alle som møter opp kan få prøvd seg.

– Hva trenger man for å komme seg ut på tur?

– Det er ikke mye som kreves for å komme i gang. Selv er jeg teltbruker og har alltid med meg telt. Hvis du slenger deg på trenden med en hammock (hengekøye. journ.anm) trenger du bare en sovepose og et liggeunderlag, sier Gran-Olsen.

Gran-Olsen har en liste på et par essensielle ting man bør ha med seg dersom en skal på tur:

1. En god sovepose. – Skal du først kjøpe deg en sovepose, burde du kjøpe en god en. Ikke spar pengene der. Det finnes ikke noe verre enn å fryse om natta.

2. Liggeunderlag. – Et godt liggeunderlag og gjerne et reinsdyrskinn varmer.

3. Stormkjøkken. – Stormkjøkken og kniv trenger man selvfølgelig.

– Fiskestang da?

– Fiskestang må du ha med, og sko, gode sko, sier Gran-Olsen.

For de som er bekymret for lyder eller dyr mener Gran-Olsen det kan være et tips å begynne i det små.

– Du trenger ikke reise på en lang tur første gang. Bare gå ut i hagen eller marka der du bor. De lydene man hører er jo bare spennende å høre på. Det du er redd for er sannsynligvis mer redd for deg, sier Gran-Olsen.

I tillegg til fisketips ønsker gjengen i Fiskejentene også å gi kursing i bålopptenning, bruk av primus og andre praktiske ting som kan være greit å få en innføring i, også det å rydde etter seg.

– Det er veldig viktig at vi rydder etter oss. Ikke hugg ned friske trær når du skal tenne bål. Finn dødkvist. Det er ikke noe pent å komme til et sted det ikke er trær igjen. Ta også med to søppelposer. En til fisk og en til søppel. Da kan du bare plukke med deg søppel. Vær med å holde marka ren, oppfordrer Gran-Olsen.

Tur og fisketips

Dersom du er usikker på hvor du kan ta med barn eller dra alene på fisketur har Gran-Olsen noen tips til fine turer.

– OFA har åpnet et nytt vann i år, som har vært et drikkevann tidligere. Det heter Drettvannet, ikke det fineste navnet, men et godt fiskevann. Der er det mange fine småsteder å ligge, og fine øyer man kan padle til med kano. Husk å kjøp fiskekort, sier Gran-Olsen.

I tillegg trekker hun frem Krokvann og Børtvann i Østmarka som fine vann, også for kanopadling.

I Nordmarka er Øyungen selvsagt, men Gran-Olsen mener også Elvann og Langvann i Nittedal er gode og lett tilgjengelige vann.

– Det er et lite stykke å gå på grusvei, men der kan du også få Røye, sier Gran-Olsen.

Å gå til vannet er en ting, men å faktisk få fisken på kroken er en annen. Gran-Olsen, som aktiv markfisker, har et tips til de av oss som er vant med å slenge en liten dupp ut i vannet, særlig nå på våren hvor fisken hopper etter insekter i vannoverflaten.

– Jeg er jo en ihuga markfisker. Hvis du ikke kan fiske med flue er det en god idé å hekte mark på en bitteliten krok med tynn sene, lett stang og et par søkker. Så kaster du over vaket og stopper opp på veien inn, sier Gran-Olsen.

Planen for gruppa er å holde flere kurs og arrangementer i gjennom våren og sommeren.

– Hvis det er noen som har spørsmål eller lurer på noe så kan de melde seg inn i Fiskejenter i marka på Facebook. Ikke vær redd for å sende melding, jeg svarer alle som lurer på noe, sier Gran-Olsen før hun legger på. Hun skal nemlig ut på fisketur.