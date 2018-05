Oslo

– Det blir ingen fremstilling for varetekt av ham. Han er avhørt og blir løslatt i løpet av dagen. Vi opprettholder imidlertid siktelsen mot ham som omfatter drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk, sier etterforskningsleder Kjetil Moen i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen ble pågrepet etter at det falt skudd mot en pizzarestaurant på Vestli lørdag kveld. Også sent tirsdag kveld var det amper stemning mellom rundt 20 ungdommer i bydelen, men politiet kom raskt til stedet og tror det hindret at situasjonen utviklet seg til noe mer.

– Det ble ikke løsnet noen skudd på Vestli i går kveld. Politiet kom antakeligvis fort nok fram, men om den hendelsen har tilknytning til denne saken, det vet vi ikke. Men det skjedde også på Vestli, bemerker Moen.

Han legger til at politiet ikke kan utelukke flere pågripelser i forbindelse med skyteepisoden på Vestli lørdag kveld.

Mannen som nå blir løslatt, er norsk statsborger. Han knyttes til et kriminelt miljø i Oslo.

– Vi undersøker om skytingen er gjengrelatert. Vi etterforsker for fullt nå, både taktisk og teknisk, sa seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt til NTB mandag.

Politiet ser veldig alvorlig på hendelsen.

– Vi oppfordrer folk som har opplysninger om å ta kontakt med politiet snarest mulig. Vi håper at alle kan bidra sammen for å oppklare dette, og at de som har informasjon i saken, tar kontakt. Det kan være noen små brikker som mangler før vi kommer et skritt videre, sier seksjonslederen. (NTB)

