Signalfeilen ved Asker stasjon rettet – togene går

Klokken 13.30 opplyste Bane Nor at togene mellom Asker og Sandvika gikk igjen, men at de reisende fortsatt må regne med forsinkelser og innstillinger.

Bane Nor varslet om signalfeilen like etter klokka 8 lørdag morgen. Kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB opplyste til NTB at signalfeilen først og fremst rammet dem som skulle reise med lokaltogene.

– På grunn av planlagte arbeider på Drammenbanen var det allerede satt inn alternativ transport for reisende med Bergensbanen, Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, sa hun.

Det ble opprettet busspendel på strekningen Sandvika-Asker-Heggedal og drosjependel på strekningen Hvalstad-Vakås-Høn-Asker.