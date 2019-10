SIAN-profiler nekter straffskyld

Det sa de da rettssaken mot dem begynte i Oslo tingrett mandag.

De to – en kvinne på 58 år og en mann på 53 år – er tiltalt for hatefulle ytringer etter den såkalte rasismeparagrafen, blant annet for å ha omtalt muslimer som «notoriske seksualpredatorer» som «voldtar i epidemisk omfang» i en SIAN-brosjyre.

«morderzombier og seksualpredatorer»

Brosjyren ble delt ut på Stovner i Oslo i fjor sommer, ifølge tiltalen.

Kvinnen er også tiltalt for å ha kalt muslimer for «morderzombier og seksualpredatorer» og kalt islam for en «tilbakestående kultur» under en appell på Eidsvolls plass i september i fjor.

Det er satt av en og en halv dag til saken. (NTB)

