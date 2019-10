– Dette er den løsningen som blir for Oslo Universitetssykehus, sier helseminister Bent Høie til Dagsavisen.

Mandag ble statsbudsjettet for 2020 lagt fram. Høie selv kalte det «den største nyheten i statsbudsjettet som ikke er lekket på forhånd» da han presenterte den endelige løsningen på framtidens sykehus for Oslo. Regjeringen legger de nødvendige pengene og garantiene på bordet til at Helse Sør-Øst kan gå videre med planene om å legge ned Ullevål, men bygge nye sykehus på Gaustad og Aker.

LES OGSÅ: Venstre og Frp om Ullevål: – Vi har tapt

– Dette er den løsningen som blir for Oslo Universitetssykehus. Men så er det fortsatt prosesser rundt en del ting det fortsatt ikke er trukket konklusjoner på, for eksempel når det gjelder arbeidsdelingen mellom Aker og Gaustad på traumeområdet, sier Høie.

Ikke tid til nye prosesser

Regjeringen bevilger 100 millioner til arbeidet, og garanterer samtidig for lån på 29 milliarder for å sette igang arbeidet.

Før dagen i dag var det knyttet spenning til om Venstre, KrF og Frp fikk gjennomslag for å gå nye runder om sykehusene i Oslo. Det fikk de ikke gjennomslag for. Regjeringen går videre med planene som ble vedtatt av Helse Sør-Øst i 2016. Høie fikk overbevist de andre partiene.

LES OGSÅ: «De hørte ikke. De ville ikke høre. Derfor blir Ullevål sykehus lagt ned»

– Dette er regjeringens forslag til statsbudsjett. På dette området kommer budsjettet til å bli vedtatt sånn som det er. Dette er et viktig punkt for oss å få løst. Det som har vært avgjørende for regjeringen er at vi har behov for å komme videre og finne en løsning. Vi er allerede på overtid med tanke på den befolkningsutviklingen vi har i Oslo og med tanke på standarden på en del av sykehusbyggene i Oslo. Vi har ikke tid til nye, langvarige prosesser, sier helseministeren.

Oslo sier nei

Valgresultatet i Oslo denne høsten viste at det er et flertall av bystyrets medlemmer som sier nei til regjeringens sykehusplaner. Alle partier bortsett fra Høyre og Arbeiderpartiet signerte i valgkampen en avtale som sa at de forpliktet seg til å stemme nei til reguleringsplanen når den kommer til bystyret, og i stedet kreve en grundig utredning av Ullevål som fortsatt hovedsykehus i Oslo.

Dersom partiene skulle stå ved løftene sine vil hele sykehusplanen stå i fare, advarer Høie.

– Da kan de risikere at de bidrar til at befolkningen i Oslo vokser mer enn vi har kapasitet til i sykehusene. De kan risikere at vi ikke får gjort noe med bygninger som etter hvert har en sånn tilstand at de ikke kan drives på dispensasjoner. Det vil gå utover pasientene i Oslo, sier Høie.

LES OGSÅ: Game over for Gaustad

Han sier også at man ikke kan trenere utbyggingen på Gaustad uten å samtidig trenere utbyggingen på Aker.

– Jeg oppfatter at de samme partiene er veldig opptatt av å få bygd på Aker. Oslo kommune har startet med byggingen av storbylegevakt på Aker, men det blir ikke noe nytt sykehus der uten at det samtidig blir et samlet regionsykehus på Gaustad, sier Høie.

Manglende entusiasme

President i legeforeningen, Marit Hermansen, har lenge vært skeptisk til planene. Hun mener slaget ennå ikke er tapt.

– Vi er bekymret for at man ikke har godt nok beslutningsgrunnlag for å ta denne beslutningen. Og vi er veldig bekymret for den manglende prosessen og involveringen som har vært. Skal man inn i en så stor omstilling er man helt nødt til å ha entusiasme og ha de ansatte med seg. Det ser vi ikke her, sier hun.

Konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard i Helse Sør-Øst er enig.

– Det dreier seg ikke om en almisse, men en låneforpliktelse som er formidabel og skal betales tilbake med renter. Vi har påpekt en rekke mangler ved denne planen, og mener det er en dårlig plan. Og det er uheldig at man planlegger å dele akuttsykehuset på midten. Det vil gi dårligere akuttjenester så langt vi kan vurdere. Dette er ikke en gledens dag, men det er klart at det er behov for å ruste opp sykehuskapasiteten i Oslo, og det er behov for nye bygg, sier han.