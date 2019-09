– Da vi innførte eiendomsskatten satt vi bunnfradraget til 4 millioner kroner. I 2018 satt vi fradraget opp til 4,6 millioner, men nå setter vi det ned til 4 millioner igjen, sier finansbyråd Robert Steen til Dagsavisen.

Onsdag formiddag la han fram budsjettet for Oslo kommune for 2020. Der øker han altså eiendomsskatten gjennom å senke bunnfradraget. Tidligere var det sånn at du ikke betalte eiendomsskatt på de «første» 4,6 millionene boligen din er verdt. Nå senkes det tallet med 0,6 millioner.

Grunnen, sier Steen, er for å kompensere for regjeringens innstramminger i reglene for eiendomsskatt.

60 millioner

I fjor strammet finansminister Siv Jensen inn kommunenes mulighet til å ta inn eiendomsskatt. Gjennom nye regler som trer i kraft fra nyttår bestemte Jensen at eiendomsskatt på bolig ikke skal overstige 80 prosent av boligens markedsverdi. Tidligere var dette tallet 70 prosent.

Dette kompenserer nå Steen for.

– Effekten er at vi går omtrent i null. Eiendomsskattebetalerne kommer til å betale ca 60 millioner mindre i eiendomsskatt, sier Steen.

Gjengs leie

Et av de store stridstemaene i Oslo de siste årene har handlet om gjengs leie. Kort fortalt handler det om at mange som bor i kommunale boliger har opplevd økte boutgifter grunnet en ny måte å beregne husleie på.

I revidert budsjett i vår kom byrådet med en midlertidig løsning for en del grupper som er varig arbeidsuføre som fikk redusert husleie. Den midlertidige løsningen blir nå gjort permanent.

Men byrådet kommer ikke ennå til å gjøre noe med hele gjengs leie-problematikken i budsjettet, slik de har varslet.

– Grunnen til det er at vi trenger mer tid fordi dette er en svært kompleks problemstilling, sier Steen.

Rødt har vært den store pådriveren for å få gjort noe med gjengs leie-problematikken. Gruppeleder Eivor Evenrud er skuffet.

– Vi ble lovet en ordentlig utredning der man skulle se på alle forhold, og det skulle komme seinest i budsjettet. Vi hadde håpet på en helt ny modell og skrotet gjengs leie fra nyttår. Det kan vi ikke gjøre nå på grunn av byrådet, sier Evenrud.

Profilsaker

Av tydelige satsinger i budsjettet med friske penger finner vi særlig satsing på kollektivtrafikk, AKS og flere lærere i skolen. Byrådet blar opp nok penger til å fullfinansiere lærernormen som er vedtatt av Stortinget, innfører gratis halvdagsplass i AKS for 1.-4. klasse i fire nye bydeler og lover å øke antallet avganger i kollektivtrafikken med 3 prosent de neste årene.

De setter også av 1,9 milliarder til kjøp av kommunale boliger, en satsing som har vært satt på vent en stund, og 1,6 milliarder til å hjelpe folk med å kjøpe egen bolig.

Budsjettet er på til sammen 77 milliarder.