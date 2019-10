Setter av millioner til nytt fengsel i Oslo

– Bygningsmassen i Oslo fengsel er i dag i en så dårlig forfatning at det er fare for at hele fengselet blir stengt. Det er en uholdbar situasjon for både kriminalomsorgen, domstolen og politiet hvis hovedstaden blir stående uten fengselsplasser. Derfor bevilger vi nå penger til å starte prosessen med et nytt fengsel i Oslo. Det er et viktig prosjekt for hovedstaden, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i en pressemelding.

Ansatte mener Oslo fengsel bør bli i byen: – Det er ingen grunn til å gjemme dette bort

Politiets behov

Oslo fengsel er viktig for å dekke politiets behov for varetektsplasser i Oslo-området og Østlandet.

I 2018 ble det gjennomført en konseptvalgutredning for Oslo fengsel. Konseptvalgutredningen, med påfølgende kvalitetssikring, anbefaler at det blir etablert et nytt fengsel på ny tomt.

Denne anbefalingen legges til grunn for videre utredning. Bevilgningen i 2020 skal gå til planlegging og forprosjektering av nytt Oslo fengsel, skriver justisdepartementet i pressemeldingen.

– Regjeringen ønsker videre å prioritere vedlikehold og rehabilitering av Ila fengsel og forvaltningsanstalt i 2020. Ila er Norges største forvaringsfengsel, og disse midlene sikrer opprettholdelsen av viktige fengselsplasser, sier Kallmyr.

Fengslene har i dag et omfattende vedlikeholdsetterslep. Situasjonen er særlig kritisk ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og Oslo fengsel. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på det tekniske anlegget ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Fengslet har i dag om lag 80 prosent av alle forvaringsplassene i Norge, og rehabilitering skal blant annet bidra til å opprettholde viktige forvaringsplasser.

Hvor et nytt fengsel i Oslo skal plasseres, er ikke avgjort.

– Det er viktig, både for innsatte, pårørende og ansatte at et fengsel for Oslo plasseres innenfor bygrensene, sier Farukh Qureshi, leder Oslo fengselsfunksjonærers forening (OFF) til Dagsavisen.

Botsfengselet ble nedlagt i 2017, og i et brev til justisdepartementet og byrådet i Oslo, skriver OFF at de primært ønsker å gjenåpne Botsfengselet som ble nedlagt i 2017.

– Det nest beste alternativet er å bygge ut på Bredtveit fengsel. To justerte modulbygg, med en moderne arbeidsdrift og mulighet for masse aktivisering, sier han.

– At det ble satt av midler både for prosjektering og rehabilitering av Ila var som forventet. Det er trist at regjeringen ikke tar innover seg hvor alvorlig situasjonen med isolasjon er, og velger omtrent å se bort fra Sivilombudsmannens særskilte melding om isolasjon. Kuttene de legger opp til betyr færre ansatte, mer innlåsning og dårligere kriminalomsorg, sier han.

Verdens beste fengsel

Stortingsvara Marian Hussein (SV) er glad for penger til nytt fengsel i Oslo og rehabilitering av Ila, men er mer bekymret over effektiviseringskuttet på 0,5 prosent.

– Nå har regjeringen kuttet i kriminalomsorgen i syv år på rad til tross for dramatiske advarsler fra dem som jobber i fengslene. Her ødelegger vi noe vi før var blant de beste i verden på, som andre land så opp til oss på, sier hun til Dagsavisen.

– De som sitter i fengsel skal en dag ut i det vanlige samfunnet. Kuttene betyr at det blir færre ansatte, mer bruk av isolasjon, og mindre tid til aktiviteter og rehabilitering, sier hun.

Heller ikke Arbeiderpartiet lar seg imponere av regjeringens budsjettforslag innen kriminalomsorgen.

– Den systemiske nedbyggingen av norsk kriminalomsorg fortsetter med dette budsjettet. Høyreregjeringa legger ikke frem et forslag som vil løse utfordringene med isolasjon i fengslene. Forslaget har ikke midler til å styrke programarbeid som rus og livsmestring. Nedleggelsene av de åpne fengslene fortsetter, sier Maria Aasen-Svensrud til Dagsavisen.

Hun sitter i justiskomiteen på Stortinget.

– Dette viser at høyreregjeringas umoderne politikk for straffegjennomføring holder frem. Høyreregjeringa har en vann og brød mentalitet, Arbeiderpartiet ønsker seg straff som virker, legger hun til.