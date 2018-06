Seieren satt langt inne for KFUM

Oslo

KFUM slo tabelljumbo Vard Haugesund 1–2 på bortebane lørdag, men Jørgen Isnes sine menn kunne fort gått på en liten blemme.

For etter en førsteomgang der KFUM hadde hatt tilsynelatende full kontroll på vertene ble alt snudd på hodet like før pause.

Omstridt straffe

– Det kommer en Vard-spiller seg inn mellom våre stoppere, men Hammer kommer seg foran og sender ballen ut over sidelinjen. Vår keeper Knut (Søyland Skjærstein) kommer skliende inn i Vard-spilleren og det blir dømt straffe, skriver KFUM-trener Jørgen Isnes, som synes straffa var billig, i en melding til Dagsavisen.

– Fra mitt ståsted så løper de bare inn i hverandre, men det hender dommere blåser på slike. Dømt var dømt og vi ville ta igjen, og det gjorde vi også, legger han til.

Oddbjørn Skartun var sikker fra straffemerket og KFUM lå under til pause.

– Kjedelig å ta med seg inn i pausen. Men vi bruker energien riktig og gutta viser god mentalitet, skriver Isnes.

KFUM fortsatte å kjøre i en kamp Isnes beskriver som «stort sett spill mot en goal», men KFUM slet stadig med å få ballen i mål.

– Vi skaper tosifret antall målsjanser, sier Isnes.

Endret formasjon

Midtveis i omgangen valgte derfor Isnes å endre litt på formasjonen. Da kom scoringen.

– Etter omleggingen scorer Stavrum etter godt kombinasjonsspill av Levorstad og Moses. Stavrum setter den kontant fra 10 meter, forteller Isnes.

– Det er deilig å se at vi kan endre underveis og at det gir resultater.

– Det må være tilfredsstillende å se at det man tenker skal fungere, faktisk fungerer og at spillerne klarer å omstille seg?

– Yes, var det klokkeklare svaret fra Isnes.

22-2 i cornere

Ett poeng var likevel ikke det KFUM hadde kommet for, men seiersmålet lot vente på seg. Avgjørelsen kom ikke før det gjensto fem minutter av ordinær tid. På et hjørnespark fra Robin Rasch gikk Erik Stafford i været og forlenget ballen bakover. På bakre stolpe dukket Håkon Aalmen opp og bredsidet ballen i mål.

– Vi vinner cornerstatistikken 2–22 og da var det godt å se at vi putta på en òg, sier en lettet Isnes.

– Vi skaper tosifret antall sjanser. Dommeren gjorde det bare litt vanskeligere for oss denne gangen. Mentalitet og nok folk i boks ble avgjørende, konkluderer han.

Med seieren gikk KFUM opp i 19 poeng og ligger på andreplass med like mange poeng som Kjelsås, før dagens kamp mellom Skeid og Hødd.

Siste kamp før sommerferien for KFUM er borte mot Bryne lørdag 16.00.

KAMPFAKTA

2. divisjon, avdeling 2 lørdag:

Vard Haugesund - KFUM Oslo 1-2 (1-1)

Haugesund stadion: 150 tilskuere.

Mål: 1-0 Oddbjørn Skartun (straffe 45), 1-1 Håkon Stavrum (69), 1-2 Håkon Aalmen (85).

Dommer: Stian Sletner, Bækkelaget.

Øvrige resultater i avdelingen: Kjelsås - Vidar 3-2, Stjørdals/Blink - Vålerenga2 3-3.

Spilt søndag: Fløy Flekkerøy - Brattvåg 1-5, Skeid - Hødd 1-1, Arendal - Bryne 15.00, Nardo - Egersund 17.00.