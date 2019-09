«De sier det er stygt men herregud / vi har vår østkantdialekt, det er vårt bud» synger Jan Bøhler på sin nye låt «Innmari vårs».

I dag slapp han videoen til låten, der han opptrer som språklærer med professorhatt rundt i Oslo, og tar til orde for å være stolt av Groruddal-dialekten.

– Alle som lever her på østkanten og i andre områder på Østlandet hvor de snakker mye likt oss, skal føle at språket vårt respekteres, og at vi kan være stolte av det, sa Jan Bøhler tidligere i høst om låten.

Bøhler har tidligere gitt ut en rekke låter med musikkvideoer. Nå har han også et album på gang, som kommer ut gjennom plateselskapet Grappa (Vamp, Lillebjørn Nilsen m.fl). Det blir Bøhlers debutalbum.

I fjor skapte Jan Bøhler debatt da han ga ut låten og videoen «Bare glem det», der han kritiserte språkbruk og verdier i amerikansk rap.