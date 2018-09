Oslo

Om du spaserer fra for eksempel Vahl skole, Rudolf Nilsens plass eller for den saks skyld selveste Plan- og bygningsetaten, så har du kanskje savna en måte å komme deg enkelt over elva?

Enten du vil til Legevakta, mot Blåkors eller til Westerdahls i Christian Kroghs gate?

Og, kanskje har du lyst til å ta en kikk på den klassiske «burneren» til kunstnerne Mack og Bits tvers overfor Elgsletta?

Vel, da kan du legge turen om Sundtbroa, byens nyeste passasje over den gamle og grå.

Les også: Akerselva – blant Europas fineste

Entra med venner

Eiendomsselskapet Entra, som har bygd det enorme kontorbygget «Sundtkvartalet» et nokså kort steinkast unna, har tatt halve regningen for brua, sammen med Anthon B. Nilsen eiendom, Obos og Skanska. Oslo kommune har tatt den andre halvparten. Totalt har moroa kosta 5,4 millioner kroner.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Litt mindre dopsalg?

– Hva skal vi med bru her, da?

– Ved å gjøre dette, binder man sammen en del av byen hvor det er mange studenter, med et område hvor det er litt grønt, sier James Stove Lorentzen.

Stove Lorentzen leder helse- og sosialkomiteen for Høyre, men har jobbet for å få gjennomført bruprosjektet.

– På begge sider av elven er det litt bakevje. Nå håper vi at broen kan føre til mer trafikk, mer liv, og kanskje litt mindre dopsalg, sier han.

Spleiselag

– Det er jo noe veldig poetisk at det kommer ei ny bru over elva, som binder byen sammen, sier Arbeiderpartiets dame i samme komité, Victoria M. Evensen.

– Er det riktig at private skal få med kommunen på sånt?

– Her får man til noe bra, ved et spleiselag. Jeg tror ikke vi får et ras av nye bruer over elva, men i dette tilfellet mente bystyret at det var et klokt valg, sier hun.

Les også: Bestiller 3.500 vannkarafler for å markere Oslo som miljøhovedstad

Åpnes av ordføreren

Sundtbroa blir, ifølge Entra, den 51. brua over Akerselva.

Offisiell åpning er på torsdag klokka 11. Da skal ordfører Marianne Borgen klippe snor, og unger fra Lakkegata skole skal vise fram tegninger.

Saken ble først omtalt av Vårt Oslo.

Les også: Mosaikkmysteriet ved Akerselva