Oslo

– Det startet egentlig med at en dame i gata var bekymret for ungen sin.

Stephan Ihde bor i Schweigaards gate, hovedgata i Gamlebyen. Der dundrer trafikken opp og ned til alle døgnets tider, og nå begynner Ihde og andre beboere å få nok.

De har laget en underskriftsaksjon for å få mindre trafikk gjennom gata, og i forrige uke ble det klart at de har fått nok underskrifter til at saken kommer opp i Bystyret.

Les også: Store steiner har rast mot et hus i Gamlebyen

Setningsskader

– Trafikksikkerheten har ikke vært i fokus på mange år. Det er trafikkfarlig, og det er utrivelig, sier Ihde.

– Dessuten lurer vi på hvem som er ansvarlig for setningsskader. Det rister i leilighetene våre, legger han til.

Hovedkravet er å få de grønne bussene ut av gata. Bussene, med nummer 100 og 110, går fra Bussterminalen Grønland og dundrer gjennom både Gamlebyen og Vålerenga før de kjører ut på E6 ved Etterstad.

– Vi ønsker å få bussene gjennom tunellen. I stedet velger man å kjøre trafikken via Schweigaards gate. De grønne bussene tilfører ingen verdi for dem som bor her. Vi kan jo kjøre 37-bussen til Helsfyr og bytte der, sier han.

– Vi er ikke mot busstrafikk, vi bor i sentrum og forventer ikke at det er stille. Men når du ser at det er alternative traseer rundt, til busser som ingen vil ha, da reagerer vi.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Skattepenger

Beboerne har vært i kontakt både med politikere og Ruter. Men lite tyder på at Ruter har lyst til å sende bussene sine omveien rundt Ekeberg- og Vålerengatunellen.

– Det er ikke bare bussene som er problemet, det er bilene også. Men skattepengene våre går til den offentlige transporten, og da vil vi ha et tilbud som gagner oss også, sier han.

– Hva gjør dere videre?

– Om vi ikke får oppmerksomhet nå, så får vi ta gata tilbake, sier han.

– Engasjementet er i hvert fall veldig stort.