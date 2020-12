Det har vært en grå desember på mange måter, også værmessig. Men snart kommer det fine vinterværet til hovedstaden, og dét på selveste julaften, forteller vakthavende meteorolog Tone Christin Thaule ved Meteorologisk institutt.

– Når vi kommer til julaften, blir det mye fint vær. Jo lenger nord og vest du kommer, jo mer skyer blir det. Men i området rundt Oslo blir det mye fint, sier Thule.

Regnværet som har skylt over hovedstaden den siste tiden, vil ifølge Thule tørke bort innen kalenderen viser 24. desember.

– Det har vært mye grått og vått, yr og lave skyer – relativt dårlig, egentlig. Men bedringen skjer i løpet av lille julaften, sier Thule.

– Regnet tørker opp og det kommer vind fra nordvest. I lavlandet blir det antakelig bare bris, mens det kanskje kommer opp mot frisk bris i fjellområdene, sier Thaule.

Saken fortsetter under bildet.

Søstrene Maja (3) og Ida Åkerstrøm (5) leker i vannmassene i en oversvømt hage på Nordstrand i Oslo før jul. Det har kommet store mengde regn i hovedstaden i desember. Foto: Heiko Junge/NTB

Les også: Cathrine måtte fortelle at julefeiringa var avlyst: – Det var trist (+)

Ingen hvit jul i år

En hvit jul blir det trolig ikke, forteller meteorologen.

– Det er ikke veldig sannsynlig at det blir så mye snø, nei. Det er før julaften at nedbøren kommer. På selve julaften og fram til første juledag er det snakk om lite eller ingen nedbør, sier Thule.

Skal du nordover i jula, er sjansene derimot større for at du våkner opp til et snødekt landskap torsdag.

– Innover i landet er det relativt kjølig. Opp mot Lillehammer vil kanskje nedbøren komme som snø, og da blir den liggende, sier Thule.

For hovedstadens del fortsetter finværet første juledag med enda kjølige temperaturer, ned i minusgrader, forteller Thule. Men så snur det igjen.

– Andre juledag får vi et nytt værsystem med økende vind fra sør, og da vil temperaturene øke igjen, sier hun.

Les også: Rekordsalg av julepynt: – Å ha det pent rundt seg hjelper i en vanskelig tid (+)

Fuktig nyttårsfeiring

Fram mot nyttår blir det igjen vått og grått.

– Etter andre juledag ser det ut som det blir vått og plussgrader i Oslo. Men det er ikke snakk om så mange plussgrader, så oppover i terrenget blir det snø.

Saken fortsetter under bildet.

Det blir trolig ingen hvit jul i Oslo i år, men oppover i terrenget er det gode muligheter for å kunne stå på ski, forteller meteorologen. Her fra Tryvann for et par år siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Det er altså gode muligheter for å stå på ski i romjula selv om mildværet kommer tilbake.

– Jeg har hørt at det er snø på Tryvann, så du trenger ikke dra så veldig langt. Men du må komme deg ut av selve gryta for å finne snøen, det er litt av cluet, sier Thune.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.