Raymond Kristiansen var på vei hjem fra London da han ringte FAU-lederen på Mortensrud skole, Sanaz Hadian-Gundersen.

«Hvor mange har meldt seg?» spurte Raymond.

«Ingen» svarte Sanaz.

– Da tenkte jeg bare at jeg måtte gjøre noe. For dette kan da virkelig ikke være så vanskelig. Det er jo ikke mer enn 120 000 kroner de trenger! sier Raymond Kristiansen.

Spleiselag

Kristiansen startet sporenstreks en innsamlingsaksjon på Facebook via appen Spleis. Klokka 07.00 fredag morgen åpnet aksjonen. Da de to møtte Dagsavisen for en prat i 12.00-tida var det kommet inn 16 000 kroner på appen. I tillegg hadde UngNorge donert 2000 kroner. Nå håper de at det tar fyr i givergleden fram mot neste uke. For det haster.

– Vi ønsker å gi sjetteklassingene en fin opplevelse på leirskole, og mens noen har mye utstyr har andre minder. det vi vil er å sørge for at alle får likt, slik at alle har like forutsetninger for å ha gode inkluderene opplevelser på fjellet, sier Sanaz Hadian-Gundersen.

– Får vi til dette i år, kan det være en gulrot for neste års elever også til å ville være med å delta.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Haster

Fredag den 10. februar reiser ungene på leirskole. Så den 6. februar klokka 23.00 slutter spleis-kampanjen. Men helt fram til da har alle som ønsker å være med å støtte om et godt forebyggende og konkret tiltak muligheten, sier Raymond Kristiansen.

– Men om det eventuelt skulle være en som ser dette for sent og ikke rekker fristen må de gjerne kontakte både Raymond og meg på telefonen, sier Sanaz Hadjan-Gundersen.

Saken fortsetter under bildet.

Les også: FAU-leder på Mortensrud: Etterlyser flere engasjerte foreldre

Ildsjel

Raymond Kristiansen er en typisk ildsjel som brenner for sitt engasjement for barn og unge i byen. Til daglig sitter han i By- og levekårsutvalget, utnevnt av regjeringen i 2018 for å utrede levekårs- og integreringsutfordringer i områder i og rundt de store byene i Norge. Men, initiativet for elevene på Mortensrud skole har han tatt som privatperson.

– Jeg var i London da jeg leste intervjuet med Sanaz i Dagsavisen. Da hun sa ingen hadde tatt kontakt bare måtte jeg gjøre noe. Det de ber om er virkelig ikke mye penger, med det kan gjøre en vanvittig forskjell for ungene i bydelen.

Erfaring fra Vestli

Det store engasjementet til raymond Kristiansen ble tent for noen år siden da han satt som foreldrerepresentant i Driftsstyret og i FAU på Vestli skole. Det var på den tida det ble kastet stein mot natteravner og snøballer mot politiet på Vestli, og bydelen fikk mye negativ oppmerksomhet. Kristiansen var en av foreldrene som tok initiativ til en rekke konkrete tiltak, blant annet et stort folkemøte, for å skape nødvendig dialog og få alle med på å skape et bedre nærmiljø.

– Jeg skjønte fort hvor lite som egentlig skal til for å få til endringer. Et møte, litt kaffe og kake, å få alle med - det gjør en helt enorm forskjell for folk.

Like forutsetninger viktig

Neste fredag reiser sjetteklassingene fra Mortensrud på leirskolen Fagerhøy i Gudbrandsdalen.

– På Mortensrud skole kan det være opptil 25 forskjellige språk i klassen, og mange forskjellige kulturelle bakgrunner. Da er en leirskole en fantastisk arena for barna å føle seg inkludert, stifte nye vennskap og føle at man er en det av et fellesskap. Når vi nå har fått til at selve leirskolen er gratis betyr at alle kan bli med. Men ikke alle har utstyr og varme klær som er egnet for den norske fjellheimen, sier Sanaz Hadian-Gundersen.

Nå håper de folk vil være med å spleise, slik at ungene kan få en flott opplevelse på fjellet. Raymond Kristiansen understreker at det er så ufattelig enkelt men effektivt å kunne gjøre en forskjell om man virkelig vil.

– Konkrete saker. Enkle små grep som alle kan være med på. Dette er integreringsarbeid og forebyggende arbeid i helt konkret forstand som absolutt alle være med på – ved å gi alt fra prisen på en kopp kaffe og opp så langt man vil, sier Raymond Kristiansen, og krysser fingrene sammen med Sanaz hadian-Gundersen på at det tar fyr i spleisen gjennom helgen.

– Vi kaller det håp og handling.

Alle de 120.000 kroner vil gå til:

* 60 par tjukke/gode votter

* 30 ullgensere

* 60 par ullsokker

* 60 sett ullundertøy

* 60 stk. buff/hals

* 30 stk. vindjakker

* 30 stk. boblebukser

Eventuelt overskudd vil gå direkte til FAU ved Mortensrud skole.