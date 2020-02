Sammenstøt ved Sotakiosken: En person lettere skadd

– Det har vært et sammenstøt mellom vektere og demonstranter. Vi er på stedet, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Per-Ivar Iversen, til Dagsavisen.

Foreløpig har ikke politiet noen formening om skyldsspørsmålet, men det er på det rene at det er vektere og demonstranter som har hatt et sammenstøt i forbindelse med konflikten rundt Sotakiosken.

– En person er lettere skadd. Vi er fortsatt i dialog med partene, sier Iversen.

Dagsavisen har en rekke ganger skrevet om konflikten rundt Sotakiosken på Vålerenga. Kiosken har en symbolsk historisk verdi for beboere i nærområdet, men OBOS ønsker å bygge leiligheter der den står.

Fire ganger i vinter har kiosken brent, og OBOS ønsker nå å fjerne kiosken for å restaurere den.

Naboene frykter på sin side at kiosken aldri vil komme tilbake. OBOS har uttalt til Dagsavisen at kiosken ikke skal tilbake på den aktuelle tomta, men til kommunal grunn like ved.