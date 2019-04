– Vi ønsker en mer offensiv og tydeligere handlingsplan mot hatytringer og krefter som nører oppunder konspirasjonsteorier og hat. Vi mener dagens handlingsplan må revideres basert på tida vi lever i, og at regjeringen anerkjenner islamofobi som et problem, sier varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam til Dagsavisen.

I 2015 lanserte regjeringen en omfattende handlingsplan mot hatefulle ytringer. Omtrent samtidig ble det lagt fram en egen handlingsplan mot antisemittisme.

Men disse planene er ikke gode nok, mener Oslo Ap. Når partiet samles til landsmøte denne helgen vil de foreslå å kreve en ny handlingsplan.

Hat på nett

De mener at en ny handlingsplan skal være mer konkret, og at den i langt større grad skal anerkjenne hets og hat mot muslimer som et problem.

– Min hypotese er at det er stor tverrpolitisk enighet om at det er et problem med hat mot homofile og jøder, men at vi ikke ser den samme enigheten om at islamofobi er et problem, sier Gunaratnam. Hun viser blant annet til en undersøkelse fra Holocaustsenteret, som viser at 39 prosent av nordmenn mener at muslimer er en trussel mot norsk kultur og at 42 prosent mener muslimer ikke vil integreres i det norske samfunnet.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, vil ha med seg landsmøtet på en ny nasjonal plan. Men han vil også at Aps lokalpolitikere skal utarbeide egne lokale planer. Først ut er Oslo, der Ap ønsker en slik plan.

– Det handler om å støtte organisasjoner som driver denne type arbeid. Vi må også ta i bruk skoleverket, og bruke undervisningsopplegget til blant annet 22. juli-senteret og Holocaustsenteret. Vi må tenke på hvordan vi kan trekke inn organisasjonene i arbeidslivet for å gjøre noe med hvordan vi snakker om jøder, homofile og muslimer på arbeidsplassene.

Fått ekstern hjelp

Med seg på laget har de fått prosjektleder Yousef Al Nahi i Født Fri, en stiftelse som arbeider mot negativ sosial kontroll, og Faten Al-Hussaini som i mange år har jobbet aktivt mot hatprat og ekstremisme. Al-Hussaini sier hovedfokuset i en ny handlingsplan må handle om rasisme og hat, og særlig hat mot muslimer.

– Det er ingen hemmelighet at i Norge i dag vokser hatet mot muslimer blant politikere og i kommentarfeltet, og høyreekstremismen vokser. Forskjellsbehandlingen vi muslimer møter er ganske skummel. Når unge muslimske stemmer velger å tie i samfunnsdebatten er det et problem vi må ta på alvor, sier hun.

