Samlet venstreside i Oslo skyter ned MDGs bompenge-forslag

André Lorentsen

De andre partiene på venstresiden i Oslo avviser MDGs forslag om å skru bompengene vesentlig opp i neste periode.

Lan Marie Berg, førstekandidat for MDG og samferdselsbyråd i Oslo, ønsker å takke nei til det nye bompenge-tilbudet fra regjeringen. I stedet vil hun ha en kraftig prisøkning i bomringen.

– Vi vil øke bompengene for å kutte i kollektivprisene. Bompengene bør vesentlig opp i neste periode for å få ned biltrafikken og sikre penger til de store kollektivprosjektene som ikke er finansiert, sa Berg til Dagbladet i helgen.

Det er ikke de andre partiene på venstresiden i Oslo enig i. Listetoppene i de tre andre partiene på venstresiden avviser alle en prisøkning, melder Aftenposten.

Uaktuelt for SV

Marianne Borgen, ordfører og førstekandidat for SV, gjør det klart overfor Aftenposten at en prisøkning i bomringen ikke er aktuelt for SV.

– Vi har sagt at det bompengenivået som er nå, er det utgangspunktet vi går til valg på, sier Borgen.

Heller ikke Eivor Evenrud, førstekandidat for Rødt, er interessert i noen prisøkning.

– Jeg er ikke enig med MDG, vi skal ikke skru opp bompengene kraftig, sier Evenrud.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) avviser også MDGs løsning, men etterlyser klarhet i hva regjeringens tilbud faktisk innebærer.

– Det vi som lokalpolitikere og våre velgere nå er vitne til, er det komplette kaos, sier Johansen til NTB.

MDG overrasket

Bakteppet for diskusjonen er regjeringens bompengeforlik, der staten tilbyr seg å øke finansieringen av de største kollektivprosjektene i bytte mot at halvparten av økningen brukes til å redusere bompengene.

MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg, er overrasket over avvisningen fra partiene på venstresiden og sier hun ikke tror de klarer å nå Oslos klimamål om det ikke blir billigere å reise miljøvennlig og dyrere å kjøre bil.

– Neste år skal vi forhandle om bomtakstene i Oslo-området, og jeg er litt overrasket over at SV, Ap og Rødt så kontant avviser å bruke det viktigste verktøyet vi har i miljøpolitikken, sier Berg til NTB.

Samferdselsminister Jon Georg Dale minner om at det er han som er sjefen og understreker at bompengesatsene skal ned. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Dale avviser fullstendig økning av rushtidsavgift i byene

Jon Georg Dale (Frp) minner om hvem som er samferdselsminister og avviser kategorisk at man kan øke rushtidsavgiften i byene. – Bompengene skal ned, sier han.

Dale lover å følge hver krone i reduserte bompenger helt til bilistenes lommebøker, sier han til Dagbladet.

Mandag foreslo Oslo Venstre en dobling av bompengetakstene i rushtiden i Oslo og reduksjoner resten av døgnet for å oppfylle bompengeavtalen.

Men samferdselsminister Jon Georg Dale fra Frp understreker at det er han som bestemmer.

– For Frp er det ikke aktuelt etter å ha inngått en avtale for å få ned bompengetrykket for folk flest, å doble taksten for dem som ikke har et alternativ til bilen, sier Dale til Dagbladet.

Og det svaret er endelig, for det er veidirektøren som forhandler bypakkene. Og sjefen til veidirektøren er samferdselsministeren.

Han sier at det er opp til byene hvordan avtalen om bypakkene skal administreres.

– En variant er å ta pengene som staten gir, til å innføre bompause mellom klokken 17 og 20. Du kan også ha satsreduksjoner eller et passeringstak i måneden. Det har jeg tenkt å ha en dialog med byene om, sier Dale.

– Men det vi sier i avtalen, er at bompengene skal ned – og de skal ned hvert år. Det er jo derfor vi har sittet og forhandlet i tre måneder, ikke for at man skal finne en lur måte å omgå hele grunnlaget for forhandlingene.