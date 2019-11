Sagene bad var grunnen til at Jørgen Foss ble politiker – nå kan han endelig juble

– Sagene bad var grunnen til at jeg stilte som folkevalgt. Jeg lærte å svømme der, og jeg husker jeg var fortvila da badet ble stengt.

Det sier bydelspolitiker for Arbeiderpartiet, Jørgen Foss til Dagsavisen.

Gjenåpnes

Det var Vårt Oslo som først kunne melde at det omsider er planer om å gjenåpne Sagene bad, snart 20 år etter at badet ble nedlagt.

– Sagene bad har gjort vondt. Å se at det har vært stengt så lenge, når vi vet hvor stort behovet er har vært en byll, sier Foss.

–Så nå kan du pensjonere deg fra politikken?

– Ha ha! Nei, sier Foss med en høy latter.

Men han understreker at det har vært frustrerende å være lokalpolitiker på Sagene med et bad som har vært stengt for befolkningen i nærmere to tiår.

Sagene bad ble oppført i 1900, og er Oslos nest eldste bad. Etter at det borgerlige byrådet valgte å selge badet til private eiere, har det vært en kamp å få gjenåpnet badet.

– Den første eieren ville jo ikke ha bad der. De ville bygge barnehage, forteller Foss.

Neste høst

Da Dagsavisen skrev om situasjonen rundt Sagene bad våren 2018 , håpet den nåværende eieren, Sagene Utvikling AS, å få åpnet badet før jul samme år. Det skjedde ikke.

Men nå opplyser Sagene Utvikling til Vårt Oslo at byggingen og badet skal stå klart for skolesvømming neste høst. Allerede i forrige byrådsplattform ville det rødgrønne byrådet sørge for at badet skulle gjenåpnes.

– Sagene bad skulle aldri vært solgt i utgangspunktet. Sagene Ap har jobbet iherdig for å få badet gjenåpnet. Det var viktig da vi fikk Oslo Ap til å vedta dette. Så har det vært en tøff valgkamp. Jeg har ikke kunnet gå en dag rundt på Sagene uten at noen har kommet bort og spurt: Hva skjer med Sagene bad? Skulle det ikke åpnes igjen? Hvorfor ljuger du, sier Foss.

Bassengkapasiteten

Tirsdag denne uka var han på befaring i badet, og fikk se arbeidet som var igang.

– Det er litt av en jobb som skal utføres der, da badet er vernet og skal settes i samme stand som det var i 1920. Men det er virkelig en seier for barn og unge i Oslo indre øst. De unge har vært veldig engasjert i dette, sier han.

Tidligere denne uka skrev Dagsavisen om at Norges svømmeforbund slår alarm om for dårlig bassengkapasitet i Oslo. Når både Tøyenbadet og Bøler bad blir stengt for oppussing, kan Sagene bad være et godt supplement, i hvert fall for skoleelevene, mener Foss.

– Nå er det jo svømmeundervisning som skal være i Sagene bad. Men kanskje skulle man vurdert om ikke kommunen kunne leid badet i den perioden Tøyen og Bøler bad er stengt, tenker han høyt.

Foss deler Svømmeforbundets bekymring.

–Vi trenger flere bad i Oslo. Dette støtter jeg idrettskretsen i. Hver sommer hører vi om drukningsulykker. Da må vi ha bad der folk bor, sier han.