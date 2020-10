Så vennen bli rammet av strømmen på Filipstad

Vennen til Even fortalte onsdag Oslo tingrett hva som skjedde den fatale dagen 24. februar i fjor da de to og en venninne gikk inn på Bane Nors område på Filipstad i Oslo. Selskapet er tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt Meens død og skadene på de to andre, og for ikke å ha sikret området godt nok.

Straffesaken mot Bane Nor er reist ettersom selskapet bare aksepterte å bli ilagt et forelegg for manglende sikring av området, men ikke for uaktsomt drap eller skadene på de to som overlevde ulykken.

De tre ungdommene gikk inn i tunnelen hvor et togsett sto parkert. I retten sa tenåringen ifølge NRK at de ikke fant noe annet sted å sitte, så de klatret opp på lokomotivet. Der kom de i kontakt med kjøreledningen, som med strømmen påslått førte 15.000 volt.

– Etter det husker jeg ikke så mye. Jeg husker at Even var oppe på toget. Jeg ba ham om å rulle ned fordi det brant der oppe. Han hørte ikke på meg. Jeg forsøkte å komme meg opp for å få Even ned, men venstrehånden min fungerte ikke, så jeg klarte det ikke, sa gutten i retten.

Da statsadvokat Kristin Røhne holdt sin innledning i retten onsdag, forklarte hun hvorfor påtalemyndigheten har valgt å ta saken for retten.

– Hadde Bane Nor fulgt sine egne regler, så hadde ikke denne ulykken skjedd, sa Røhne og kalte området på Filipstad for en «hotspot» for uønsket ferdsel.

Bane Nor avviser at selskapet har straffansvar og har argumentert med at området var sikret, og at ytterligere sikring ville hindre sikkerheten for passasjerene og de som jobbet der.

