– Vi har akkurat pågrepet en person for ranet av kiosken i Hegdehaugsveien og skuddet som er avfyrt i Grønnegata. Pågripelsen skjedde uten dramatikk i en bygning ikke langt fra åstedene, skriver politiet på Twitter ved 11.30-tiden søndag.

VG omtalte hendelsen først.

– Vi fikk melding fra 7-eleven klokken 10.35 om at de hadde blitt utsatt for et ran, der en person truet med pistol og tok penger fra kassa. Han forsvant ut av kiosken, og få minutter senere fikk vi melding om at det var blitt løsnet et skudd i Grønnegata. Beskrivelsen vi har fått fra vitner begge stedene er veldig like, og dette gjør at vi setter hendelsene i sammenheng, sa operasjonsleder Vidar Pedersen i politiet til VG tidligere søndag.

Pedersen opplyste også til avisen at én mann var anholdt.

