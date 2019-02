Snøen har lavet ned i Oslo denne uka, og med lave temperaturer blir den liggende. Med nysnø på islagte gater har brøytemannskapene sine fulle hyre med å rydde, salte og strø. Brøytekantene vokser.

– Det har ikke vært mye mildvær i siste del av januar og da blir snøen liggende. Og du vet, det er jo ikke plass til snø i denne byen, sier Ola Kjos, daglig leder i Hadeland Maskindrift, som har ansvaret for snøryddingen i Oslo sentrum.

I disse dager jobber han og mannskapet på over hundre nærmest uavbrutt med å rydde gatene i hovedstaden. De kjører bort enorme snømengder til snøsmelteanlegget på Lektern på Akershusstranda. Likevel er det ikke alle som er fornøyde. Ola Kjos sier det hender at de får både sinte telefoner og mail fra folk som er forbannet over det de oppfatter som dårlig brøyting.

Les også: Snøhaugene kommer til å vokse: – Skulle nesten trodd at folk aldri hadde kjørt på snø

Usaklig

Med en jevnt kald vinter med temperaturer ned på 6–7 minusgrader blir snøen liggende og brøytekantene høyere og høyere. Da hender det folk griper til telefonen og ringer brøytemannskapet.

– Får dere mye fæl kjeft?

– Begge deler, smiler Ola Kjos diplomatisk.

– Det er så mange folk i byen med så mange forskjellige meninger at det blir vanskelig å forholde seg helt konkret til hver enkelt. Vi svarer så godt vi kan, og er folk usaklige så går vi ikke i klinsj med dem, men henviser videre til bymiljøetaten, sier han.

Les også: Derfor er det så sykt vanskelig å stå opp om morran i januar

Ryggvondt

I en by som altså ikke har plass til snø, er det forskjellige ting som irriterer folk, forteller Kjos.

– Det kan være reelle ting, som at det kanskje er kommet ny snø siden vi brøytet og det ser ut som det ikke er blitt brøytet i det hele tatt. Eller at det er brøytet opp mot innkjøringer, slik at folk selv må ut og måke for å komme ut. Da hender det ofte at vi får høre om vonde rygger og folk som er sykmeldte og ikke orker strevet med å måke seg ut. Men vi kan jo ikke ta hensyn til hver enkelt innbyggers utfordringer, sier Ola Kjos.

Les også: Meteorolog John Smits er klimabekymret

Nattesøvn

Kjos humrer og minnes e-posten de fikk fra en mann som var rasende over brøytingen i Oslo.

– Først var han sinna fordi brøytebilene bråket om natta så han ikke fikk sove. Og så fortsatte han med å klage over at det ikke var brøytet ferdig da han sto opp og skulle på jobb om morgenen. Da kan det jo være fristende å spørre: når passer det at vi kommer, da?, ler han.