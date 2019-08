Det melder Aftenposten, som skriver at personer med månedskort hos Ruter på trikk, buss og bane, også vil kunne få tilgang på elsykler og bysykler over hele byen med appen til selskapet.

Direktør for mobilitetstjenester i Ruter, Endre Angelvik sier til avisen at de er i sluttfasen med samarbeidsavtalen med en leverandør av elsparkesykler, slik at de kan teste produktet. Foreløpig er alt på utprøvingsstadiet. Det må også legges en plan, der det er et poeng å få inn at syklene kommer mindre i veien for folk og levetiden på syklene blir lenger.

– Hvis vi får til å gjøre noe allerede utover høsten, som gir mening og er fornuftig, så kan det godt hende at vi gjør det. Så kan det godt hende at en god del først vil skje neste sesong, sier Angelvik.