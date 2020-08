På en pressekonferanse tirsdag la byrådslederen fram en rekke nye tiltak for å hindre spredning av smitte, slik vi har sett de siste dagene.

Nasjonal anbefaling

Oslo vil ikke innføre råd om bruk av munnbind på kollektivtransport uten at det foreligger en nasjonal anbefaling, men ønsker at en slik anbefaling skal komme, sa Raymond Johansen på pressekonferansen.

– Vår holdning er klar. Vi ønsker at det kommer nasjonal anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransporten, sier Johansen.

Les: Dette sa byrådslederen på pressekonferansen

Han sier videre at det med en slik anbefaling også bør være et system som sikrer at alle får tilgang til gratis munnbind.

Pressevakt hos Ruter, Knut-Martin Løken fulgte pressekonferansen tirsdag, men kan ennå ikke si så mye om hvilke tiltak Ruter kan komme med.

– Det byrådslederen sa på pressekonferansen er nytt for oss alle. Og det er foreløpig vanskelig å kommentere hva slags form dette vil ha. Vi forholder oss til de nasjonale myndighetenes retningslinjer. Blir vi bedt om å gjøre endringer, vil vi gjøre vårt beste for å etterlever det, sier Løken til Dagsavisen.

En meter

I juli kom det nye nasjonale reiseråd, hvor det igjen bel lov til å sitte ved siden av hverandre på buss, trikk og tog.

– Igjen følger vi de nasjonale retningslinjene som sier en meter fra ansikt til ansikt, sier Løken.

– Vi i Ruter følger situasjon tett, fra bussjåførene til toppledelsen. Og vi gjør alt vi kan for å hindre spredning av smitte, sier Løken.