Anbefalingen om bruk av munnbind på kollektivtransport i Oslo er det mange som følger.

Men da Dagsavisen tok turen til Stortinget t-banestasjon tirsdag, lå det engangsmunnbind utover hele trappeområdet ned til t-banen.

Årsak? Folk tar av seg munnbindet og kaster det mer eller mindre treffsikkert i søpla på vei opp.

– Det er viktig at reisende kaster munnbindene ordentlig i søppelkassene for å unngå smittespredning. FHI har kommet med klare anbefalinger for bruk av munnbind, som også inkluderer hvordan disse skal håndteres etter bruk, sier pressekontakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen når Dagsavisen tar kontakt.

Når mange kaster munnbind, blir søppelkassene fylt opp raskere enn før. Derfor oppfordrer Ruter folk til å følge med.

– Hvis søppelkassene på stasjonene er fulle, er oppfordringen å vente til du kommer til neste søppelkasse og heller kaste munnbindet der, sier Johansen.