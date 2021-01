– I forrige helg ble Midtstuen stasjon stengt av sikkerhetsmessige hensyn. Det samme kan skje igjen dersom vi får en situasjon med for mange reisende også denne helgen, skriver Ruter i en pressemelding.

Også i forkant av forrige helg gikk Ruter ut med oppfordring om å unngå å reise kollektivt, noe som ifølge selskapet bidro til at færre gjorde det.

Nå understreker de at denne oppfordringen også gjelder for de kommende helgene. Lørdag er det meldt klarvær i Oslo, og Ruter sier at også denne helgen vil det bli utplassert vektere på sentrale holdeplasser der hvor det er stor risiko for mange reisende.

– Hvis du må reise kollektivt, er det viktig å holde avstand til andre og følge retningslinjer for kollektivreiser. Ruter vil fortsette å følge trafikkbildet tett i helgene som kommer, heter det i pressemeldingen.