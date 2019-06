Politiet meldte om ulykken i Drammensveien på Skillebekk 10 minutter over midnatt natt til torsdag. Bilen krasjet i et gjerde ved trikkestoppet på stedet. Begge mennene satt i ambassadebilen.

Russlands ambassade bekrefter i en kommentar på Facebook at det var en av deres ansatte som omkom i trafikkulykken. Ifølge ambassaden skjedde ulykken under dårlig sikt i uvær.

Politiet meldte først at de to var alvorlig skadd, men opplyste etter kort tid at en av dem mistet livet, mens den andre slapp fra det med lettere skader.

– Én person som var i bilen da den krasjet, er bekreftet død av helsepersonell på stedet. Den andre involverte er kjørt til legevakta med lettere skade, opplyste politiet klokka 0.37.