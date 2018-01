Oslo

Nå håper han politikerne tar til fornuften, og snur i rivesaken.

I dag busses elevene til Vollebekk skole i påvente av at en ny skole skal bli ferdig. Men ennå er ikke en spiker blitt trukket ut.

– At elevene og deres foreldre er brakt ut i dette uføret før saken er endelig avgjort, er ikke til å forstå, sier arkitekten, som har tegnet forslaget til en rehabilitert skole.

Skal rives

Byrådet har bestemt seg for å rive Ruseløkka skole fra 1871, og erstatte den med en flunkende ny skole. Planen var at rivearbeidet skulle starte i fjor høst. Innbyggerinitiativet for bevaring av Ruseløkka skole, Fortidsminneforeningen, Frogner historielag og Oslo Bys vel anket rivevedtaket til Fylkesmannen, som igjen gikk for byrådets forslag og ga grønt lys for riving.

5. januar ble søknad om igangsettelse av riving sendt til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Men innbyggerinitiativet tok ikke dette for et endelig svar, og har nå påklagd vedtaket inn for Sivilombudsmannen.

– Vi er imot riving, og mener at Fylkesmannens vedtak bygger på uriktig lovforståelse. Fylkesmannen har tolket loven feil, og dessuten hoppet over relevante anførsler og ikke gitt saken en grundig behandling, sa Anine Ung i innbyggerinitiativet til Dagsavisen i forrige uke.



Sivilarkitekt Magne Magler Wiggen. Foto: Tom Vestreng

Tapt sak?

– Fylkesmannen har sagt sitt, og byrådet har bestemt riving. Kjemper dere for en tapt sak?

– Ja, hvorfor kjemper man mot urettferdighet? Det er egentlig bare det. Og også mot dumskap. Vi er en gruppe som ser at det er gjort feil, som det er gått prestisje i. Begge de to som har stått bak dette, tidligere skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og tidligere byråd for eierskap, Geir Lippestad (Ap) har nå forlatt skuta, og da må vi som er igjen i rom sjø tørre å spørre, om det kan være rett ikke å styre unna et isfjell, sier Magne Wiggen til Dagsavisen.

– Betraktelig billigere

En hel vegg på kontoret er viet Ruseløkka skole. Her er plansjer, bilder og tegninger av hvordan det har vært, og hvordan det kan bli med deres forslag.

– Prisen på en ny skole er satt til 540 millioner kroner. En rehabilitering vil være betraktelig billigere, og vil gå raskere enn å bygge nytt, sier arkitekten og peker rundt på veggen.

– Så lenge skolen ikke er revet, så vil vi gjøre det vi kan for å opplyse om det som er galt. Vi vil bruke de kanalene vi har selv om de er beskjedne. Dette er blitt en prinsippsak for byrådet, sier arkitekten.

– For oss er det et være eller ikke være for bevaring av den unge kulturnasjonen Norges historie om tilblivelsen av et demokrati tuftet på utdannelse til alle. Man river ikke fundamentene til en nasjon, legger han til.

Tidligere Ruseløkka-elev

Magne Wiggen har selv gått på Ruseløkka skole, og har tidligere bodd på Skillebekk i mange år.Og har en sterk tilhørighet til området, så da han ble spurt av Innbyggerinitiativet om han ville hjelpe til, var han ikke i tvil.

Byrådet har ført saken som en byggesak, og ikke som en reguleringssak. Hadde de gjort det hadde det vært helt andre og demokratiske prosesser, og bystyret hadde måttet stemme over dette.

– Det forrige byrådet gikk inn for rehabilitering. Men det sittende har snudd det hele opp ned, sier Wiggen oppgitt.

– De har valgt en enkel løsning ved å kjøre en byggesak. Lovligheten i dette er vi uenige i, sier Magne Wiggen.

– Jeg tar meg ikke av jussen i dette. Men jeg ser at dette må være feil sett i et kulturhistorisk perspektiv, i et miljøperspektiv og i et økonomisk perspektiv. Og på grunn av denne snedige måten som Undervisningsbygg og kommunen har funnet ut at det skal bygges ny skole på, som burde vært en reguleringssak, fører nærmiljøet og kommunen selv seg inn i å sitte igjen med en dårligere løsning enn om de hadde hørt på oss, sier han.

Han har planer på hvordan en rehabilitert skole kan se ut.

Han mener også at det var unødvendig å busse elevene opp til Vollebekk skole i påvente av en ny.

– Det kunne vært løst ved å sette opp en paviljong på Filipstad, sier han, og peker på en ny tegning.

Frosken

Wiggens arkitektkontor sto bak den grønne «Frosken» som var en del av Nasjonalmuseet på Tullinløkka for ti år siden.

Frosken brukte han som modell for deler av paviljongene kontoret har tegnet på Filipstad.

Magne Wiggen er opptatt av å se Ruseløkka i et historisk perspektiv.

– I Roma står fortsatt husene fra Cæsars tid. Det har aldri vært snakk om å rive dem, sier han, for å illustrere viktigheten av å ta vare på kulturminner, som han mener Ruseløkka skole er.