I det reviderte kommunebudsjettet for 2019, som byrådet legger fram denne uken, er midler til flere lærere den største enkeltsatsingen, skriver Aftenposten. Byrådet vil sette av 28 millioner kroner for resten av året og 67 millioner kroner for 2020.

– Dette er det store jafset i budsjettet, både nå og fremover, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

En opptelling i fjor viste av kun 44 av 138 offentlige grunnskoler hadde nok lærere. De nye midlene skal gå til skoler som ikke har klart å nå minstenormen.

– Jeg er fryktelig fornøyd med at vi har fått til dette, at vi er blitt enige om å bevilge disse pengene. Dette byrådet er opptatt av at vi skal ha tilstrekkelig med lærere, og at vi også skal sørge for en utjevning gjennom skolesystemet, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

