– Jeg reagerer på at byråd Steen ikke tydelig sier at Oslo vil dele ut gratis munnbind til passasjerer som bruker kollektiv transport, bare hvis den mørkeblå regjeringa kommer med mer penger til kommunene. Det er høyst usannsynlig at det vil skje, sier leder av Rødt Oslo og bystyrepresentantant Siavash Mobasheri til Dagsavisen.

Klasseskille

Etter at munnbinddebatten skjøt fart i forrige uke, etter at de kunne komme et påbud eller anbefalinger om bruk av munnbind, har prisene på enkelte apotek sjudoblet seg. Og flere steder er det utsolgt.

– Vi har en regjering som har fått gjennom omfattende pakker for å sikre banker og bedrifter uten betingelser som hindrer privat berikelse. Pandemien har ikke plassert oss i samme båt, men vist med all tydelighet hvor store klasseforskjeller som finnes i Norge. Dersom munnbind blir en anbefaling eller påbudt, så må Oslo kommune i det minste dele ut gratis munnbind til passasjerer som er nødt til å bruke kollektiv transport, sier Rødt-representanten.

– Det må ikke bli slik at de rike har råd til å kjøpe seg sikkerhe t, mens de med mindre penger må velge mellom munnbind eller for eksempel månedskort eller bøker til guttungen. Myndighetene må ha en plan for at alle kan kjøpe seg munnbind eller ansiktsmasker til en normal pris, sa Robert Steen i Dagsavisen før helgen.

Deles ut gratis

– Jeg er enig med byråden i at det ikke må bli et klasseskille. For de som har råd til munnbind, og de som ikke har det. Jeg er også enig i at leverandører ikke skal kunne gjøre selg selv like på grunn av pandemien. Men der stopper også vår enighet, sier Siavash Mobasheri.

– Vi mener at munnbind skal kunne deles ut gratis til alle som reiser kollektivt. Det gjøres andre steder som for eksempel Spania og Hongkong, og Agder Kollektivtrafikk AS som styrer kollektivtransporten i Agder har også tenkt å gjøre det, sier han.

– Her kan man bruke Ruters egne folk til å dele ut munnbind, sier han.

Oslo fikk rundt 700 millioner av regjeringens koronamidler i våres.

– Dette er midler som skal fordeles til etater og foretak i disse dager. Så penger bør ikke være et problem, når det er snakk om vanlige folks helse og bevegelsesfrihet, sier han.

Klart nei

Rødt sier klart nei til at de som er nødt til å reise kollektivt skal betale for munnbind.

– Hvem skal ha råd til å holde seg frisk? Hvem skal betale for munnbind til arbeidsfolk i samfunnskritiske funksjoner, som er avhengig av å reise kollektivt i rushtidene, spør Siavash Mobasheri.

– For en renholdsarbeider som reiser til og fra jobb med buss, t-bane eller trikk 21 arbeidsdager hver måned, kommer utgiftene på munnbind på nærmere 700 kr i måneden. Dette er en utgift som folk med mulighet for hjemmekontor, ofte de samme folka som har betraktelig høyere lønninger enn som for eksempel renholdere, barnehagearbeidere, helsepersonell, renovasjonsarbeidere ikke trenger å bekymre seg for. Skal de som holder samfunnshjula i gang være nødt til å betale dette av egen lomme, spør han retorisk.

Han håper at dette nå kan få fart på debatten, og at forslaget om gratis munnbind til kollektivreisene er et sosialt forslag.

– Jeg håper ikke at de andre partiene vil se på dette som et politisk spill. Her handler det om liv og helse,og munnbind må være tilgjengelig for alle uavhengig av økonomisk situasjo, sier han.

