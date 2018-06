Oslo

Av Sissel Hoffengh og David Stenerud

En fersk måling Respons har utført for Oslo Høyre viser fortsatt knapt rødgrønt flertall, selv om Høyre går kraftig fram og er Oslos desidert største parti, med en oppslutning på 35,8 prosent (4 prosentpoeng opp fra kommunevalget i 2015).

– Det er selvfølgelig et tall som er hyggelig for oss, og som sier noe om at folk i Oslo ønsker endring. Oslo har alltid vært en by der man har vært opptatt av politikk rundt næring og utdanning – klassisk høyrepolitikk – så vi håper at disse tallene er et godt tegn for oss. Men som vi har sett tidligere når Høyre har sittet i posisjon, kan slike endringer ofte også være reaksjoner mot det sittende byrådet, sier Oslo Høyre-leder Heidi Nordby Lunde til Dagsavisen.

– Trekker Ap mot venstre

Det som virkelig engasjerer Nordby Lunde er likevel utviklingen på rødgrønn side. Ifølge den ferske Respons-målingen er nemlig nå Rødt og Miljøpartiet de Grønne til sammen større enn Arbeiderpartiet i hovedstaden. Mens Rødt mer enn dobler seg fra sist valg, til en oppslutning på 11,8 prosent, går MDG fram 1,2 prosentpoeng til 9,3. Det gir de to partiene en samlet oppslutning på 21,1 prosent. Arbeiderpartiet raser 12,6 prosentpoeng på målingen, og ender på rekordlave 19,4 prosent.

– Det er jo egentlig et jordskred, sier Oslo Høyre-lederen.

– Men selv om vi er litt sjokkerte, bekrefter det en trend som vi har sett utvikle seg over tid. Konsekvensen blir at dette trekker hele venstresiden med seg.

– Hva betyr det at MDG og Rødt er blitt så store?

– Det betyr at de trekker Arbeiderpartiet mer mot venstre på politiske løsninger. Det ser vi til og med på Stortinget der Arbeiderpartiet oftere stemmer nærmere Rødt i de fleste politiske saker. Sånn sett vil det nok bli et mer tydelig valg neste år med et klarere skille mellom den borgerlige og venstresiden, mener Heidi Nordby Lunde.

– MDG har i hvert fall all grunn til å være fornøyde fordi de får gjennomslag for egen politikk.

– Vi vinner

Rødt-leder Bjørnar Moxnes jubler når han får høre om resultatet i den nye målingen. Han er enig i Heidi Nordby Lundes analyse.

– Det er klart vår oppslutning trekker Ap i riktig retning. Det trengs for å få gjort noe med forskjellsoslo, og for å sikre en profittfri velferd og for å rydde opp i arbeidslivet.

– Har du trua på at dere klarer å holde på denne oppslutningen fram til valget?

– Ja, for Rødt vokser i rekordfart, også i antall medlemmer, og folk i Oslo ser at vi trengs. Får vi frem forskjellene mellom partiene, og forskjellene mellom venstresida og høyresida, så vinner vi, fastslår Bjørnar Moxnes.

Partimåling for Oslo juni 2018

(Kommunevalget 2015 i parentes)

Høyre (31,8) 35,8

Ap (32,0) 19,4

Rødt (5,0) 11,8

MDG (8,1) 9,3

SV (5,4) 8,9

Frp (6,0) 6,7

Venstre (6,9) 5,2

KrF (2,4) 1,5

Sp (0,6) 0,7

Andre (1,7) 0,7

Kilde: Respons/Oslo Høyre