Rødt nivå ga drømmebarnehagen

Da smitten steg som mest i Oslo, innførte byrådet rødt nivå på byens ungdomsskoler. Men hva skjer med barnehagene? Dagsavisen ble med byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), til en barnehage som har tatt et tydelig grep etter korona.

Ventet på tiltak

Da Oslo kommune hadde pressekonferanse om nye tiltak forrige uke fulgte Målfrid Mediaas og hennes ansatte Melkeveien barnehage spent med. De (hadde planleggingsdag og) lurte på hvilke tiltak som skulle rettes mot barnehagene. Foreløpig få, viste det seg.

Barnehagene i Oslo har fortsatt gult trafikklys i henhold til smittevernveilederen, og driver dermed så normalt som mulig. Bydelene får selv bestemme om redusert åpningstid skal innføres i deres bydel.

Bydel St.Hanshaugen er en av åtte bydeler som har bestemt seg for å redusere åpningstiden.

– Vi er veldig glad for at vi har redusert åpningstid; at ledelsen i bydelen hører på våre formeninger og innspill, sier Målfrid Mediaas, som er styrer i Melkeveien barnehage i bydelen. Hun er med på besøket i en annen barnehage, nemlig Tusentrippen barnehage, i samme bydel.

– Vi trenger det handlingsrommet med tanke på at lokalene er så forskjellige som de er. I denne barnehagen er det bare en inngang og samme garderobe for alle barna. Det ha rom for å tilrettelegge for min egen barnehage er kjempeviktig, sier Malin Olsen, som er styrer i Tusentrippen barnehage.

Problemer for foreldre

Men for foreldre som jobber lange dager, kan korte åpningstider i barnehagene by på problemer.

– Det er jo en grunn til at man har hatt så lang åpningstid, og jeg tror vi skal være så ærlige å si at det ikke nødvendigvis er av hensyn til barna. Samtidig er det klart at hvis vi skulle ha redusert åpningstiden, uten å gjøre noe med antall timer foreldrene må jobbe, så ville det også ha gått utover mange barn, som ville vært henvist til ufaglærte dagmammaer. Men vi har opplevd en veldig stor forståelse fra foreldrene når vi har tillatt bydelene å redusere åpningstida, og det skal de virkelig ha skryt for, sier Inga Marte Thorkildsen.

På spørsmål om hun mener det er behov for å ta samlede grep i hele byen, svarer hun:

– Bydelene står fritt til å vurdere redusert åpningstid og så langt har vi ikke fått råd fra helsemyndighetene om å gå på rødt nivå. Det er en smittevernfaglig vurdering som gjøres, hvor smittevernlegen er veldig sentral, sier Thorkildsen.

Vikarmangel

Det er ikke bare lokalene som gjør det vanskelig med full åpningstid i barnehagene. Mangelen på vikarer har også meldt seg.

– Jeg har vikarer fra bemanningsbyråer stadig vekk. De er gjerne i en annen barnehage på mandag, og så kommer de hit på tirsdag. Det er ikke optimalt. Og senest i dag hadde ikke bemanningsbyråene en eneste vikar igjen da vi trengte det, sier Olsen.

Også barnas hverdag preges av stadig utskiftninger av vikarer.

– Vi er bekymra for vikarbruken fordi relasjonene blir brutt. Og relasjoner er jo kvaliteten i barnehager; det er tilhørighet og trygghet. Det er veldig sårbart, sier Thorkildsen.

Restsymptomer

I høst ble smittevernveilederen endra fra at barna måtte være hjemme til en dag etter symptomfrihet, til at de kan komme tilbake med restsymptomer. Det kan ha fått følger, mener barnehagestyrerne.

– Den endringen har ikke fått sykefraværet blant de ansatte ned, det er sikkert. Da de skulle være symptomfrie smittet de i hvertfall ikke personalet. Også opplever jeg at det er vanskelig å forholde seg til veilederen som foreldre, sier Mediaas.

– Så dere ønsker dere egentlig tilbake til den gamle veilederen, spør Inga Marte Thorkildsen.

– Ja, sier Mediaas bestemt.

– Det hadde vært spennende å se om det er en forskjell på sykefraværet før og etter den endringa. Vi må hente litt tall på det etterhvert, sier Torkildsen.

Drømmebarnehagen

– Frykter dere rødt nivå og nedstengninger?

– Det kommer helt an på smittesituasjonen blant små barn.Om det kommer tall som viser at smitten plutselig spres blant de yngre barna eller at mange blir smitta i barnehagen, må vi se på det. Men vi er ikke der nå i det hele tatt, sier Torkildsen.

Da barnehagene åpnet opp igjen etter nedstengningen i vår, var det med strenge regler. Det var færre barn per voksne blant de minste, og mye tid til å se hver enkelt

– Jeg spurte de ansatte her, og de sa at når det var på rødt nivå fikk deres barn det best, sier Mediaas.

– Ja, det var da de fikk drømmebarnehagen?, spør Thorkildsen.

– Ja, full bemanning hele tiden, sier Olsen.

– Vi så også at oppfølginga av enkeltbarn var helt annerledes. Det ble mye tryggere rammer i små kohorter. På småbarnsavdelingen hadde vi tre barn og en ansatt som fulgte de opp hver eneste dag. Vi fikk gode tilbakemeldinger både fra foreldre og ansatte, og så det også på barns utvikling, at det var veldig bra, legger Mediaas til.

Disse bydelene har redusert åpningstid

I dag er det reduserte åpningstider og litt mer tid til hver enkelt enn vanlig, til tross for at det ikke er blitt rødt lys enda.

– Vi opplever at barna har det bra. Spesielt med redusert åpningstid og blant de små barna, de virker ikke slitne. Og det er jo der sykefraværet har vært høyest og, for de minste greier ikke følge hygienereglene like godt, og er avhengige av å sitte på fanget og bli skifta på og slikt, sier Olsen.

– Mange pedagoger har tatt til orde for permanent kortere åpningstid i barnehagen, hva tenker byråden om det?

–For barna er jeg veldig opptatt av økt bemanning uansett om åpningstida er som i dag eller kortere, sier Inga Marte Thorkildsen.

– Og redusert åpningstid bør følges av en arbeidslivsreform. Så ikke kvinner må redusere arbeidstida si igjen, eller barna må betale prisen å være avhengige av dagmammaer eller basere seg på tilfeldige bekjentskaper, resten av den tida foreldrene jobber. Åpningstider må henge sammen med arbeidstid generelt. Nå kommer jo jeg fra et parti som er for sekstimersdagen, og da er det jo logisk å være for redusert åpningstid i barnehagene, sier Thorkildsen.

Dette er bydelene som har redusert åpningstid:

Søndre Nordstrand

Grorud

St.Hanshaugen

Alna

Sagene

Ullern

Grunerløkka

Bjerke

