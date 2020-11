«For at bystyrets medlemmer skal få svar på alle sine spørsmål, er det nå derfor behov for en lengre form for utspørring – en høring», skriver Eivor Evenrud (Rødt) i en epost hun sendte mandag morgen.

I SMS-utvekslingen med utdanningsdirektør Marte Gerhardsen, som Dagbladet har fått tilgang på, kom det fram at både Thorkildsen og Gerhardsen fryktet streik som følge av sakene om økte lederlønninger.

«Jeg er sterkt bekymret for at denne debatten om lederlønninger skal ende i streik blant lærerne. Det vil være katastrofe. Jeg setter pris på hjelp, vi trenger å være tydelige nå», skrev Thorkildsen til Gerhardsen i en SMS 22. oktober.

Les også: Høyre og KrF varsler oppgjør om skolebyråden i Oslo

Evenrud bekrefter at SMS-ene ble utslagsgivende for at hun kalte inn til høring.

– Når politikere blir for opptatt av å styre budskapet, blir det bare rot. Dette er et skrekkeksempel på det. Nå sitter vi igjen med flere spørsmål enn svar, og kaller inn til høring for å få ordentlige svar, sier Evenrud til avisa.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!