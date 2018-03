Oslo



Av Aslak Borgersrud og Sofie Prestegård

Temperaturen i debatten om bilen i Oslo er snart like høy som snøfonnene på byens fortau.

PR-rådgiver Jarle Aabøs Facebook-gruppe «Ja til bilen i Oslo» har nå over tolv tusen følgere, hvor det daglig postes veldig negative innlegg om byrådspartienes bilpolitikk.

Men Aabø og de andre medlemmene i gruppa poster også mange innlegg som går på enkeltpersoner med tilknytning til de rødgrønne partiene, og særlig MDG. Det har skapt mye krangel i sosiale medier i de siste ukene, og nå sier altså de rødgrønne stopp.

– Jarle Aabø og Ja til bilen i Oslo handler om å bruke hets, vrangforestillinger og sjikane som metode for å skape oppmerksomhet, sier Andreas Halse i Oslo Arbeiderparti.

Sammen med Sirin Hellvin Stav i MDG og Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo SV gir han nå klar beskjed: De rødgrønne vil ikke stille opp for Jarle Aabø.

«Ja til bilen i Oslo» har nemlig invitert alle tre til et debattmøte på Hard Rock Cafe i neste uke, med tittelen «Blues for bilen i Oslo». Møteleder er Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum.

Deltagere fra de rødgrønne partiene kan de nå se langt etter.



Skjermdump fra Facebook-siden «Ja til bilen i Oslo»

– Aabø har personlig hengt ut meg

– Aabø tar bilder helt ut av kontekst, finner på ting og legger ord i munnen på folk. Han henger ut folk, ikke bare partimedlemmer, men også sympatisører. Dette skremmer folk bort fra det offentlige ordskiftet og er et demokratisk problem, sier Sirin Hellvin Stav. Hun møter fast i samferdselskomiteen i Oslo bystyre for MDG, og har også personlig opplevd omtale på Facebook-gruppa.

– Han har personlig hengt ut meg, og jeg har fått drapstrusler og voldtektstrusler etterpå, sier Hellvin Stav.

– De driver med systematisk hets. Da vil vi ikke være med. Der går grensa, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, som er gruppeleder for SV.

– Han er utenfor det vi synes er akseptabelt i en vanlig demokratisk debatt. Da får vi rett og slett ikke noe lyst til å stille opp for han, sier Andreas Halse.

– Avler og bidrar til hets

De tre trekker fram at et samlet bystyre før jul tok avstand fra sjikane og hets i politisk debatt.

– Aabø er den fremste representanten for den type agitasjon. Han avler og bidrar til hets, spesielt i samferdselsdebatten, sier Hellvin Stav.

– Det er ganske dramatisk å si nei til debatt?

– Han kommer til å framstille det som at vi prøver å kneble den politiske debatten. Men vi er villige til å stille opp i debatter om politikken vår støtt og stadig, sier Andreas Halse.



Nei, nei, nei: Sirin Hellvin Stav i MDG, Andreas Halse i Ap og Sunniva Holmås Eidsvoll i Oslo SV. Foto: MDG/Hilde Unosen/Dagsavisen

– Ikke feighet

Halse sto selv utenfor rådhuset i demonstrasjonen «ja til mijø, nei til bompenger», foran 4.000 demonstranter som var uenige i deres politikk, forteller han.

– Så dette er ikke motvilje mot å stille opp, eller feighet eller noe sånt. Men skal vi ha ordentlige debatter i samfunnet, så må vi respektere hverandre som borgere og medmennesker på en måte som han undergraver.

– Hva skal til for at dere ombestemmer dere og stiller likevel?

– Da må stilen i sosiale medier, og måten han omtaler de han er uenig med endre seg, sier SVs Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Vi kan ikke akseptere grove personangrep, som han er med på å skape og bygge opp under, sier Aps Andreas Halse.

– En av de beste debattene

– Når det gjelder publiserte hovedinnlegg så har det aldri blitt postet noe som omhandler hets og sjikane, sier Aabø og viser til at de i hovedsak poster egne artikler eller artikler og debattinnlegg fra andre nyhetsmedier.

– Alle hovedinnlegg kan vi forhåndsgodkjenne, og det er 500 hovedinnlegg som ikke er publisert av ulike årsaker, sier Aabø.

Han peker på en teknisk årsak til at det framkommer upassende kommentarer på siden.

– Facebook åpner ikke for forhåndsmoderering, og det er et stort problem for alle medier. En undersøkelse som Likestillings- og diskrimineringsombudet la frem før jul, viste at ett av ti innlegg hos NRK og TV2s Facebook-side var hatefulle, sier Aabø.

«Ja til bilen» har seks medarbeidere som ikke har noen av annen oppgave enn å fjerne upassende innlegge, ifølge Aabø.

– Det innebærer at vi har en av de beste debattene på Facebook, hevder han.

Og viser til at de som kommuniserer virkelig grove ytringer blokkeres umiddelbart.

– Påstanden fra det rødgrønne byrådet i Oslo er feil når det kommer til hovedinnlegg, men er rett i noen sekunder og minutter i trådene våre. Men det kan vi ikke verne oss helt mot. Det samme gjelder andre nyhetsmedier.

– Trist for demokratiet

Han viser til at både Frp, Høyre, Venstre, KrF og Rødt skal ha sagt ja til å stille i debatten.

– Det er trist for demokratiet at Ap, SV og MDG ikke kommer for å debattere samferdselspolitikk med Frp, Høyre, Venstre, KrF og Rødt. Raymond Johansen lovte at han skulle praktisere mer åpenhet som byrådsleder, da synes jeg dette er en veldig dårlig unnskyldning for å ikke delta i debatten.

Aabø kjenner seg ikke igjen i at han selv bygger opp under og har en hetsende tone i samferdselsdebatten.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Vi poster innlegg i en nøytral tone, men så starter selvsagt en røff debatt.